PlayStation Plus Premium ist die teuerste Variante des Online-Services für die Konsole. Nun erlebt das Abo ein Upgrade, das Filmfreunde begeistern dürfte.

Um Online spielen zu können, braucht es für die PlayStation ein kostenpflichtiges Plus-Abo. Die hochpreisigste Variante ist PS Plus Premium, das unter anderem Zugriff auf eine große Gaming-Bibliothek sowie Cloud-Streaming bietet, aber mit derzeit knapp 17 Euro pro Monat nicht gerade ein Schnäppchen ist.

Nun wird das Angebot allerdings attraktiver- nicht etwa durch einen Preisnachlass, sondern durch einen Mehrwert ohne Aufpreis: Dank der Integration von Sonys Filmservices Pictures Core stehen neuerdings zusätzlich zu den Gaming-Inhalten auch rund 100 Spielfilme von Sony auf PS5 und PS4 gratis zur Verfügung. Weitere Filme lassen sich kostenpflichtig buchen.

Über 2.000 Filme zum kaufen und ausleihen, rund 100 Filme umsonst

Möglich macht das die Sony Pictures Core App. Besitzern von Fernsehern der Bravia XR-Reihe oder Xperia-Smarthpones kennen die App bereits unter dem Namen Bravia Core. Wer sich bei Sony Pictures Core auf der PlayStation anmeldet, kann über 2.000 Filme kaufen oder ausleihen und sie direkt auf der Konsole streamen.

Während Anbieter wie Netflix die Qualität zugunsten der Bandbreite drosseln, bietet Sony Pictures Core laut dem Unternehmen die gleiche Bildqualität wie eine Blu-Ray-Disc. Zum Vergleich: Um Netflix 4K-HDR-Titel in höchster Qualität zu streamen, werden mindestens 25 Mbit/s benötigt. Bei Sony Pictures Core sind mindestens 80 Mbit/s nötig, um die Qualtität zu sehen, die man sonst nur von einer 4K-Ultra-Blu-Ray kennt.

Manche Blockbuster sind sogar exklusiv vor allen Anbietern abrufbar - beispielsweise die Filmadaption von "Gran Turismo". Andere Highlights auf Sony Pictures Core sind der Action-Kracher "Bullet Train", das geistreiche "Ghostbusters: Afterlife", die Superhelden-Storys "Spider-Man: Across the Spider-Verse" und "Spider-Man: No Way Home", "The Equalizer", "No Hard Feelings" und eine weitere Adaption eines Gaming-Hits: "Uncharted". Sony plant, das Angebot ständig auszubauen. Unter anderem sollen Anime-Fans durch die Integration von Crunchyroll auf ihre Kosten kommen.

Zum Leihen und Kaufen von Filmen steht die App kostenlos auch ohne PlayStation Plus-Abo zur Verfügung. PS Plus Premium-Kunden allerdings haben den Vorteil von rund 100 kostenlos nutzbaren Filmen. Die Premium-Kunden sehen beispielsweise "Looper", "Kingsglaive: Final Fantasy XV", "Elysium" und "Resident Evil Damnation" gratis. Wie die Spiele-Bibliothek wird auch die Filmauswahl regelmäßig aktualisiert.