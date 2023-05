Die Reihe "Alone in the Dark" gilt als Mitbegründer des Survival-Horror-Genres. Das angekündigte Remake soll aber nicht nur spielerisch überzeugen: Die hochkarätige Besetzung der männlichen und weiblichen Hauptrollen kennt man aus Hollywood.

Das Remake des Horror-Adventure-Klassikers "Alone in the Dark" bekommt Unterstützung aus Hollywood: Während die aus dem Film "Free Guy" und der Serie "Killing Eve" bekannte Darstellerin Jodie Comer die weibliche Hauptrolle übernimmt, ist der aus "Stranger Things" und "Black Widow" bekannte David Harbour als männliche Hauptfigur mit von der Partie. Die Schauspieler leihen den Protagonisten nicht nur ihre Stimmen, sondern auch ihr Aussehen, ihre Mimik und Stimme.

Gamer werden die Wahl haben, ob sie in die Rolle von Emily Hartwood ( Jodie Comer) oder in die des Privatermittlers Edward Carnby ( David Harbour) schlüpfen. Erforscht wird im Spiel ein verwunschenes Anwesen in den 1920er-Jahren. Je nachdem, welche Figur man wählt, wird man andere Elemente der Story zu Gesicht bekommen. Neben Rätseln mit individuell einstellbarem Schwierigkeitsgrad sollen auch intensive Kampfszenen zum Gameplay gehören. Wie es sich für Survival-Horror-Titel gehört, ist die Verknappung der Ressourcen ein Teil des Nervenkitzels. "Du wirst jede Kugel brauchen, die du finden kannst", verrät Game Director Mikael Hedberg.

Demo bereits spielbar

Seit 2018 hat Publisher THQ Nordic die Rechte an der einstigen Infogrames/Atari-Spielereihe. Die vom Studio Pieces Interactive entwickelte Neuauflage soll bereits im Oktober erscheinen. Eine Preview des Grusel-Games ist bereits jetzt auf PS5, Xbox Series und PC (via Steam) spielbar. Die Entwickler erklärten, der Prolog, indem sich alles um ein junges Mädchen namens Grace Saunders dreht, zeige keine Einblicke in die Kampfmechaniken des finalen Spiels, sondern vermittle lediglich einen Eindruck von der Atmosphäre des neuen "Alone in the Dark".

Alone in the Dark Spotlight

Alone in the Dark Spotlight

Copyright: THQ Nordic