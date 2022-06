Zum Final-Dinner erscheinen alle in Tracht, von links: Shad, Antje, Gastgeberin Steffi, Imke und Alessandro.

Am Finalabend kippt die Stimmung. Feierten die Dinner-Gäste im Allgäu an den Vorabenden ausgelassen das gute Essen, bekommt Steffi an Tag 5 die volle Ladung Kritik ab. Dabei kocht die 31-jährige Rezeptionistin mit vollem Körpereinsatz ...