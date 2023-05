Bei "Das perfekte Dinner" (VOX) im Ruhrgebiet dominiert die Liebe zu einem untergegangenen Imperium: Die spinnen, die Römer! Vielleicht ein wenig auch Simon (31). Er serviert in seinem historischen Menü unter anderem Quarkbällchen (lat.: "Globuli") und versetzt auch den Nachtisch mit Fischsoße.

"Dat wird ein Fest, wird dat", freut sich Simon aus Duisburg auf seinen Dinner-Abend, den er kulinarischen Genüssen aus dem Alten Rom gewidmet hat. Aus verschiedenen Quellen hat der studierte Historiker Gerichte recherchiert, die bereits Cäsar & Co. auf ihren Liegen verzehrt haben könnten. Der Sinn fürs Vergangene ("So wird Geschichte für mich lebendig") ist nicht der einzige Wert, den der frisch gebackene Papa des kleinen Karl-Simon ("Heute Nacht habe ich vier Stunden geschlafen, das ist mal was") vertritt.

So arbeitet er seit seinem Studienabschluss als Zeitsoldat bei der Bundeswehr ("Ich lebe in einem sicheren Land, da möchte ich etwas zurückgeben") und als Trauredner auf Hochzeiten ("Meine Frau und ich sind auch immer noch verliebt"). Als Reiseleiter taugt Simon, Fan der Kultur des einstigen römischen Weltreichs ("Alles so unfassbar alt"), auch: "Ihr müsst mal mit ihm nach Rom fahren", empfiehlt Ehefrau Julia: "Da labert er euch den ganzen Tag mit historischen Fakten voll." Die gilt es jedoch erstmal in Simons Menü unter dem Motto "Die Römer im Pott" zu verkosten.

Vorspeise: GUSTATIONES - Aliter Cucumeres / Panis Legionaris und Moretum / LucanicaeHauptspeise: MENSAE PRIMAE - Ofellas Ostienses / Fabaciae Virides / Gnocchi alla RomanaNachspeise: DULCIA - Globuli / Patina Versaltilis Vice Dulcis

"Ich krieg das fast nicht runter": Frank hat Probleme mit dem Dessert

Für die Gäste bedeuten Speisekarte und Aufgetischtes vor allem eins: Wer ein Latinum hat, ist klar im Vorteil. Ansatzweise kann sich jedoch nur Tierarzt Stephen an den Lateinunterricht erinnern. "Mit dem Mittelalter kenne ich mich nicht aus", bekennt dagegen Esma (31): "Aber Gnocchis mag ich." Auch die anderen sind eher ratlos. Hinter den "latinisierten Begrifflichkeiten" (Simon) stehen dann unter anderem römisches Legionärsbrot, Wildschwein-Frikadellen, Käse-Dip und Gnocchi alla Romana.

Zu allem gibt Simon - ob historisch akkurat verbürgt, bleibt dahingestellt - einen guten Schuss Fischsoße. Sogar im Dessert, einer Schichtspeise aus Nüssen, Pinienkernen und Honig sowie "Globuli" betitelten Quarkbällchen, findet sich die würzige Zutat. Ein Grauen für den kulinarisch wenig experimentierfreudigen Frank (52): "Ich krieg das fast nicht runter. Zum Glück gibt's noch Vanillesoße."

Was für den Mülheimer Schalke-Fan eine "Katastrophe" ist, übrigens auch der "innen noch rohe" Krustenbraten ("Da bin ich Experte"), ist für Gaby (54) eine Offenbarung, zu der sie auch dem TV-Publikum rät: "Beim Lesen scheint es, als würde es nicht passen. Aber müsst ihr mal probieren!" Für Esma ist es wiederum genug: "Hatte gerade ein Bäuerchen."Das offenbar auch verdauungstechnisch anspruchsvolle Motto-Menü bringt Simon letztendlich 26 Punkte - von Stephen und Frank gab es jeweils nur fünf, von Gaby dafür neun Punkte. Aber wie war das gleich mit dem Alten Rom? Es wurde sicher nicht an einem einzigen Dinner-Abend erbaut ...