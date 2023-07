Die Gäste der Wiesbaden/Mainz-Woche von "Das perfekte Dinner" (VOX) hätten wohl nicht damit gerechnet, dass sie in den fünf Tagen carnivorisches Neuland betreten würden. Doch an Tag 4 kredenzt Nicole (52) eine kleine Überraschung: Es gibt Straußenfilet ...

"Ich bin zum Kochen gekommen aufgrund der Besuche in der Sterneküche", hat Nicole durchaus hohe Ansprüche für ihr "Perfektes Dinner" an Tag 4 der Woche in Mainz und Wiesbaden. "Ich habe mir so ein Menü ausgesucht, weil ich was anderes machen wollte. Die Wiederholungen sind mir zu viel mittlerweile, weil es doch viel Rinderfilet gibt."

Mit Straußenfilet sticht die Sachbearbeiterin im öffentlichen Dienst aus Saulheim bei Mainz auf jeden Fall heraus. "Das ist ein sehr hochwertiges Fleisch mit wenig Fett, viel Eisengehalt, viele Vitamine drin." Ihr Motto "Kulinarisches aus Rot und Orange" entstand eher durch Zufall: "Alle Gänge haben die Farbe Rot oder Orange in sich." Es gibt:

Vorspeise: Rote Schote trifft auf dreierlei Brote, dazu Parmesan und Rahm-Espuma

Hauptspeise: Afrikanische Diva trifft auf Erbsenpüree, Karottenstroh, karamellisierte Rotweinzwiebeln und Portwein-Rotwein-Balsamico-Reduktion

Nachspeise: Österreichischer Klassiker setzt sich auf Aprikosenboden mit weißer Ganache und gerösteten Pistazien

Dolores (49) meint sich zu erinnern, dass Nicole ein besonderes Fleisch nimmt: "Vielleicht Strauß?" Marcel (44) erkennt die gehobene Küche: "Das könnte schon ein Gewinner-Menü sein." Tobi (34) sieht hingegen die Herausforderung in den drei Broten: "Da steckt schon relativ viel Know-how drin, um das alles gut umzusetzen."

Nicole gesteht: "Ich habe wirklich viel rotiert"

Der rot-orange Abend beginnt mit einem klassischen Campari Orange als Aperitif. "Man muss nicht alles immer neu erfinden", dachte sich Nicole und bekommt dafür viel Zuspruch. Außerdem erzählt sie den Gästen vom großen Aufwand ihres Menüs: "Ich habe wirklich viel rotiert." Hoffentlich wissen die das zu schätzen.

Der erste Gang: Paprika-Röstsuppe mit drei verschiedenen Varianten von Brot und Parmesanchip. Marcel wundert sich über den frischen Dill: "Gehört der zu der eigentlichen Suppe dazu?" Nicole nickt: "Ja! Auf jeden Fall!" Marcel bleibt skeptisch: "Ich fand, dass Dill überhaupt nicht in die Paprikasuppe passt."

"Vielleicht hat sie einfach zu viel gewollt"

Als Nicole den Gästen verkündet "Es gibt Strauß!", wächst in Marcel die Neugier: "Ich bin gespannt, wie Strauß schmecken wird." Er und Dolores kosten zum ersten Mal das exotische Fleisch. Der Strauß kommt mit Erbsenpüree, karamellisierten Zwiebeln und Karottenstroh auf die Teller. Das erhoffte Aha-Erlebnis bleibt für Dolores und Marcel aus: "Ich kann jetzt keinen Straußengeschmack erkennen." Vielleicht schmeckt's Marcel gerade deshalb: "Meine Strauß-Premiere war sehr gut." Dolores wird gar zum Straußen-Fan: "Es war für mich das beste Fleisch der Woche."

Das Dessert: Topfenknödel auf Aprikosen-Mus und weiße Schoko-Ganache. Die Idee kam Nicole beim Skifahren in Österreich. "Technisch waren die Knödel gut gemacht", nur die Schokofüllung war Dolores zu schwer für den ohnehin schon kompakten Quarkteig. Für Marcel harmoniert die Füllung ebenfalls nicht mit dem Rest.

Insgesamt passt für Dolores der Aufwand nicht zum Ergebnis: "Vielleicht hat sie einfach zu viel gewollt." Mit 31 Punkten landet Nicole neben Tobi auf Platz zwei.