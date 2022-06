Comeback eines Kultspiels: "System Shock" kehrt nach fast 30 Jahren auf den Bildschirm zurück. Vieles ist anders, geblieben ist Shodan - die irre KI, die Spielern allerlei kybernetische Kreaturen auf den Hals hetzt.

"System Shock" gehört zu den größten SciFi-Rollenspiel-Klassikern überhaupt und inspirierte unter anderem die Entstehung von Take2s "Bioshock"-Reihe. Fast 30 Jahre nach dem bahnbrechenden Original soll ein vollwertiges Remake mit brandneuer HD-Grafik, aktualisierter Steuerung, einer überarbeiteten Benutzeroberfläche und völlig neuen Sounds veröffentlicht werden. Geblieben sind die Citadel Station als Schauplatzes eines epischen Kampfes Mensch gegen Maschine und Shodan - die psychopathische KI, die Spielern ihre kybernetischen Kreaturen auf den Hals hetzt. Was Fans freuen dürfte: Die Entwickler bei Nightdive Studios haben nicht nur mit dem ursprünglichen "System Shock"-Team von Looking Glass zusammengearbeitet, sondern auch abermals Terri Brosius als Shodans Synchronstimme verpflichtet. Das Action-Rollenspiel erscheint "in Kürze" für PC, Versionen für PS4/PS5 und Xbox Series X/S sowie Xbox One sollen folgen. Eine Demoversion steht im Epic Game Store bereit.