Ein Spiel zum neuen Kinofilm "Top Gun: Maverick" gibt es zwar nicht direkt - dafür aber kostenloses Update für Microsofts "Flight Simulator", der pünktlich Starterlaubnis erhielt.

In einer Zeit, in der Hollywood-Action eigentlich nur noch am Computer entsteht, ist "Top Gun: Maverick" ein spektakulärer, beinahe absurd realistischer analoger Gegenentwurf. Es gibt kaum digitale Tricks, keine Stunt-Doubles - alles ist echt, vor allem die Flugsezenen und ihre Begleiterscheinungen: vom kurzzeitigen Blackout bis zum Erbrochenen im Cockpit. So und nicht anders wollten es Produzent Jerry Bruckheimer und Hauptdarsteller Tom Cruise haben.

Das Ergebnis ist seit Kurzem im Kino zu sehen: Die 150 Millionen Dollar teure Fortsetzung von "Top Gun - Sie fürchten werder Tod noch Teufel" (1986) hat mit fast einem Jahr Verspätung endlich Starterlaubnis erhalten.

Selbst ins (virtuelle) Cockpit steigen

Wer nach dem Kinobesuch selbst ins Cockpit einer F/A 18 Super Hornet steigen möchte, kann das mithilfe von Microsofts "Flight Simulator" tun. Der bekam nun ein passendes, kostenloses "Top Gun"-Update. Das enthält unter anderem:

Drei Trainingsmissionen für die F/A-18E Super Hornet mit extremen Flugmanövern, darunter freie Starts, Split-S-Manöver und Hochgeschwindigkeitsübungen in niedriger Höhe durch unübersichtliches Terrain.

Fünf rasante Herausforderungen, die virtuelle Piloten über Berge und durch Schluchten führen.

Die Landung auf dem Deck eines Flugzeugträgers.

Ein noch nie gezeigtes Hyperschallflugzeug, das Geschwindigkeiten von Mach 10 und Höhen von mehr als 45.000 Meter über dem Meeresspiegel erreicht.

Eine Mission, die in die Stratosphäre führt.

Eine "Top Gun: Maverick"-Lackierung für die F/A-18E Super Hornet und den Piloten-Helm.

Microsofts "Flight Simulator" ist für PC und Xbox Series X/S enthalten und Teil des Game Pass.