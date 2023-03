Er begann zahm, doch Wildcard-Gewinner Svenrik Gollmann, der diesmal das ProSieben-Quiz "Wer stiehlt mir die Show?" moderieren durfte, hatte es faustdick hinter den Ohren. Er überraschte mit nackten Tatsachen und verdonnerte Sido an den Herd - während Bill Kaulitz schräge Ticks ausplauderte ...

Flitzer im Studio des ProSieben-Spektakels "Wer stiehlt mir die Show?"! Wie waren die nur hier hineingeraten? Nun, dahinter steckte Svenrik Gollmann (38), der als Moderations-Debütant in die Fußstapfen der ersten Wildcard-Kandidatin Helena Sigal (26) treten durfte. Was es mit den entblößten Kerlen auf sich hatte, dazu später mehr.

Los ging die Sendung nämlich trotz "Motherf...ing"-reicher Anmoderation nämlich recht zivilisiert: Svenrik verteilte an die Promis Joko Winterscheidt (44), Sido (42), Jasna Fritzi Bauer (34) und Bill Kaulitz (33) hartgekochte Eier und Kaffee, obwohl Bill lieber Alkohol gehabt hätte. Ob er vielleicht einen Schuss Wodka in die Tasse bekommen dürfe? Durfte er nicht, seine Lust auf Rausch musste warten.

Bill Kaulitz und ein pikantes Missverständnis mit Kader Loth

Dafür plauderte der Musiker aus, dass er ein guter Bäcker, aber kein guter Koch sei und sich in seiner Wahlheimat Hollywood des Öfteren Frühstück nach Hause bestelle. Seine schräge Begründung: Er möge es "nicht so gerne, warme Sachen anzufassen. Ich mag nicht gerne so'n warmes Toast ... Okay, ich hör' auf." Muss man nicht verstehen.

Verständnisschwierigkeiten hatte indes auch Reality-Ikone Kader Loth (50), die Bill als Telefonjoker zugelost wurde, als es darum ging, die genaue Stückzahl einer Standardtafel Ritter Sport zu benennen. Sie esse ja vielleicht "supergerne Schokolade im Bett", begann Bill seine Frage, woraufhin Kader verblüfft entgegnete: "Ob ich supergut im Bett bin?" Nicht doch, dessen sei er sich sicher, beteuerte Bill, bevor er das Missverständnis aufklärte.

Svenriks Eltern stehlen ihrem Sohn die Show

Wodka, warmer Toast, Schokolade ... Kulinarisch ging's weiter, als Svenrik mitten in der Show und ohne Bezug zu den Raterunden Sido kurzerhand beauftragte, Rouladen zu kochen, denn man (Joko) habe ihm gezwitschert, das könne er ganz ausgezeichnet. Zack, wurde ein Herd hereingefahren, und der Rapper machte sich ans Werk, während er nebenbei weiter raten musste, was zunächst gut ging, ihn schließlich aber doch das Weiterkommen in die Gewinnrunde kostete: Sido schied als Erster aus der Show aus, sehr zum Bedauern vieler Social-Media-Nutzerinnen und Nutzer.

Die waren nicht nur von ihm angetan, sondern lobten auch Svenriks Moderationskünste - vor allem aber dessen Eltern, die er zu Beginn der Show als Sidekicks in ein kleines Wohnzimmer im Studio platziert hatte, von wo aus sie das Geschehen auf der Bühne verfolgten und zwischendurch kommentierten. "Goldig" seien die beiden, befand man auf Twitter, ein Nutzer schrieb gar: "Stahlen ihrem Sohn die Show: Svenriks Eltern".

Sido durfte indes trotz Ausscheiden noch sein Koch-Werk vollenden, und man erfuhr, dass es zu Weihnachten im Hause Kaulitz gerne mal gute deutsche Hausmannskost gibt - für die Bill und sein Zwillingsbruder Tom auch mal Rotkohl und Kartoffelklöße in die USA einschmuggeln. Darauf einen Rotwein, den gab's nämlich schließlich zu Sidos Rouladen - und zu Bills besonderer Freude.

Entblößte Zuschauer und ein "unfassbar toller Kandidat"

Weniger erfreut als verblüfft war Joko, der die erste Gewinnstufe als Sieger beendet und sich damit eine Joker-Münze fürs Finale erspielt hatte: Als es ums Überreichen derselben ging, sprang nämlich plötzlich ein Zuschauer im Publikum auf, ließ den Bademantel sinken und raste splitterfasernackt auf den verblüfften WSMDS-Erfinder zu, zwar verfolgt von Security-Mitarbeitern, doch schnell war klar: Das Ganze war geplant - in Erinnerung an Neu-Moderator Svenriks Jugendeskapaden.

In der Vorwoche hatte der nämlich verraten, als Jugendlicher gerne mal unbekleidet Rolltreppen unsicher gemacht zu haben. "Boah, ist die warm!", wunderte sich Joko nun über seine erste Münze. "Wo hatte der die?" Darüber denken wir jetzt mal lieber nicht nach. Beim zweiten und dritten Flitzer - auch die überreichten ihre Münzen an den Original-Host der Show - war der schon entspannter, und am Schluss befand er gar in Richtung Svenrik: "Ist ne sehr weirde Idee von dir, aber irgendwie gut."

Es kam, wie es so oft in dieser Show kommt: Joko landete im Finale und eroberte sich seine Show zurück, worüber er sich irrsinnig freute. Doch auch für den Wildcard-Gewinner hatte er nur lobende Worte übrig: "Ein unfassbar toller Kandidat" sei der gewesen, und außerdem "ein wahnsinnig toller Mensch". Wer weiß, vielleicht sehen wir den Wahlmünchner ja eines Tages erneut im TV ...?