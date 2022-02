Seit zwei Jahrzehnten ist Dave Grohl fast vollständig taub. Wie er dennoch ungestört seinem Beruf nachgehen kann, verriet der Foo-Fighters-Frontmann in einem Radiointerview.

Es war eine überraschende Enthüllung, die Dave Grohl in der US-amerikanischen Radiosendung "The Howard Stern Show" machte: Der Frontmann der US-Rockband Foo Fighters und Ex-Schlagzeuger von Nirvana ist fast vollständig taub. Noch mehr: Das Leiden begleite ihn inzwischen seit 20 Jahren.

"Wenn wir in einem vollen Restaurant beim Essen nebeneinandersitzen würden, würde ich kein einziges Wort von dem verstehen, was du sagst", erklärte Grohl dem Moderator Stern: "Das ist unmöglich. In einem überfüllten Restaurant ist es das Schlimmste". Noch schlimmer sei es durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehende Maskenpflicht in vielen öffentlichen Gebäuden geworden: "Ich lese den Menschen seit 20 Jahren die Worte von den Lippen ab. Stell dir vor, ich bin ein Rock-Musiker. Ich bin stocktaub. Ich kann nicht hören, was du sagst."

"Ich möchte das Publikum hören"

Seinen Beruf kann Grohl dennoch gut verfolgen: Auf der Bühne weigert er sich nach wie vor einen Hörverstärker zu tragen: "Das Problem mit den Verstärkern ist, dass man sich total vom natürlichen Klang der Atmosphäre entfremdet", erklärte der Musiker. "Ich möchte das Publikum hören. Es stört das räumliche Verständnis." Deshalb verlasse er sich seit 31 Jahren auf ein und denselben Tontechniker. Selbst im Studio, bei der Entwicklung neuer Platten kommt der 53-Jährige gut zurecht: "Wenn wir eine Platte aufnehmen und abmischen, fallen mir die kleinsten Dinge auf. Meine Ohren sind noch immer auf bestimmte Frequenzen eingestellt, sodass ich höre, wenn etwas verstimmt klingt. Im Mix kann ich verdammt noch mal alles hören, was wir an dem Song gearbeitet haben."