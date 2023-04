TV-Koch und Fernsehstar Frank Rosin hat Medienberichten zufolge einen Michelin-Stern verloren, sein Restaurant in Dorsten führt ab sofort nur noch einen Stern.

Die Michelin-Jury in Karlsruhe vergab am Dienstagabend 334 Michelinsterne an Gourmet-Restaurants in ganz Deutschland. Doch neben strahlenden Gewinnern gab es auch einige, die einen Stern abgeben mussten - so wie der Fernsehstar Frank Rosin ("Rosins Restaurants", Kabel Eins).

Der 56-Jährige darf mit seinem Restaurant "Rosin" in der westfälischen Stadt Dorsten - genauer gesagt im Stadtteil Wulfen - nur noch einen statt zwei Sterne führen. "Die Qualität war nicht mehr auf dem Niveau wie in den vergangenen Jahren", begründete die Jury kurz und knapp ihre Entscheidung. Der Gastronom eröffnete das Restaurant im Jahr 1991. 2003 erhielt er seinen ersten Michelin-Stern, acht Jahre später folgte dann der Zweite.

Frank Rosin ist nicht der einzige, der einen Stern abgeben musste. Insgesamt mussten in 28 Fällen Sterne gestrichen werden. Zu den großen Siegern gehört das Münchner Restaurant "Jan", das drei Sterne bekam.