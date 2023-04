Vor knapp 20 Jahren stand die britische Band Frankie Goes To Hollywood zuletzt auf der Bühne. Nun kündigte Sänger Holly Johnson auf Instagram an, dass die Gruppe beim "Eurovision Song Contest" in Liverpool wieder auftreten wird.

In wenigen Wochen ist es so weit: Von 9. bis 13, Mai findet der "Eurovision Song Contest" in Liverpool statt. Neben talentierten Musikern aus ganz Europa, die um den Sieg kämpfen, wird auch ein buntes Unterhaltungsprogramm beim internationalen Musikwettbewerb geboten. Nun wurde eine große Überraschung verkündet: Die aufgelöste Popband Frankie Goes To Hollywood, die in den 80er-Jahren mit "Relax" und "The Power Of Love" Welthits landete, wird wieder einmalig auf der Bühne stehen.

Auf Instagram teilte der Holly Johnson, ehemaliger Sänger der Band, ein Foto von sich und den anderen Mitgliedern. Darunter schrieb er: "Um zu feiern, dass das Vereinigte Königreich den 'Eurovision Song Contest' für die Ukraine in unserer Heimatstadt Liverpool ausrichtet, freue ich mich, ankündigen zu können, dass Frankie Goes To Hollywood beim Eröffnungskonzert dieses ganz besonderen Ereignisses wieder zusammenkommen werden." Somit ist es das erste Mal seit 20 Jahren, dass die Band wieder gemeinsam auftreten wird.

Zahlreiche Fans zeigten sich begeistert über diese Neuigkeit. "Ich hoffe, ihr seid euch darüber im Klaren, wie viele Fans auf der ganzen Welt ihr mit dieser Entscheidung, nach all den Jahren wieder zusammenzuarbeiten, glücklich macht", kommentierte ein Anhänger unter dem Bild. Einige wünschen sich auch, dass die Jungs wieder öfters auf der Bühne stehen. "Bitte eine Welttour", "Sagt uns bitte, dass eine Tour kommen wird" und "Daumen drücken für eine Reunion-Tournee" sind nur wenige der vielen Kommentare.