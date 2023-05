In weniger als zwei Wochen startet die Formel 1 in die neue Saison. Im Free-TV werden die frei empfangbaren Rennen aber nicht zu sehen sein. Stattdessen setzt der Rechteinhaber Sky auf das Zugpferd YouTube.

Am 21. Mai glüht in Imola ( San Marino) wieder der Asphalt, wenn sich beim Großen Preis der Emilia Romagna die Rennsportelite der Formel 1 misst. In Sachen Übertragungsrechte war bis dato allerdings nur klar, dass die Rennen von Max Verstappen und Co. bei Pay-TV-Anbieter Sky laufen - gegen eine Gebühr, versteht sich. Wie "Bild" berichtet, dürfen aber nun auch all jene Rennsportfans aufatmen, die sich nicht an Sky binden wollen. Wie die Zeitung berichtet, werden mindestens zwei Rennen auch kostenfrei gezeigt.

Allerdings setzt Sky ab dieser Saison auf keinen Free-TV-Partner - zuletzt war das RTL -, sondern geht einen neuen Weg: Demnach streamt das Unternehmen zwei Rennen gratis auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport. Außerdem können Rennsportfans die Wettkämpfe über die Website von Sky Sport und in der Sky Sport App ohne finanziellen Aufwand verfolgen. Auf Werbeblöcke verzichtet Sky laut "Bild" auch bei den kostenlosen Übertragungen, die dem regulären Sky-Signal mit Kommentator Sascha Roos (51) und Experte Ralf Schumacher (47) entsprechen.

Sky will jüngere Zielgruppe für Formel 1 begeistern

YouTube statt Free-TV: Von diesem Schritt verspricht man sich bei Sky, jüngere Zielgruppen für die Formel 1 zu begeistern, wie Charly Classen, Sportchef von Sky Deutschland, begründete: "Die Gesellschaft wandelt sich in ihrer Mediennutzung, Streaming gewinnt an Relevanz. Mit dem zusätzlichen Angebot der Formel-1-Liveübertragung über skysport.de, die Sky Sport App sowie auf unserem Sky Sport DE YouTube-Kanal reagieren wir auf diese Veränderungen."

Gemäß der Bedingungen der Rechtevergabe zur Formel 1 muss Sky vier von insgesamt 23 Rennen frei empfangbar zeigen. Ob auch die zwei noch ausstehenden Rennen bei YouTube ausgestrahlt werden, ist noch unklar. Free-TV-Sender hatten wegen der hohen Preise der Übertragungsrechte Abstand davon genommen.