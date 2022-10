Schauspielerin Kaley Cuoco erwartet ihr erstes Kind gemeinsam mit Freund Tom Pelphrey. Nach zwei gescheiterten Ehen scheint es nun ernst zu werden für den "The Big Bang Theory"-Star. Die großen Baby-News teilen die beiden werdenden Eltern freudestrahlend auf Instagram.

Ein Strampelanzug, ein Schwangerschaftstest und ein gewölbter Babybauch - na, wenn da nicht jemand schwanger ist: Kaley Cuoco verkündet die Nachricht mit den Worten "überglücklich und gesegnet" in einem Post auf Instagram. "Baby girl Pelphrey coming 2023", schreibt sie unter die Bildgalerie aus zehn Slides. Das Geschlecht ihres ersten Babys offenbarte sich ihr und Freund Tom Pelphrey in einer rosa Tortenschicht. Mit Tränen in den Augen freuten sich die werdenden Eltern über die Nachricht.

Ehemann Nummer drei?

Erst vor einem Jahr trennte sich der "The Big Bang Theory-Star" von Ehemann Karl Cook (31). Das war bereits ihre zweite Ehe nach Tennisspieler Ryan Sweeting (35). Nach nur drei Monaten Beziehung hatten sich die beiden Silvester 2013 das Jawort gegeben. Dass die Liebe zwischen ihr und Derzeit-Freund Pelphrey noch recht frisch ist, scheint dem Elternglück keinen Abbruch zu tun: Die 36-Jährige und der 40-jährige "Ozark"-Schauspieler lernten sich erst im April bei der Premiere der neuen "Ozark"-Staffel kennen. Bereits im Mai machten sie ihre Liebe auf Social Meida öffentlich. Cuoco scheint ein Faible für stürmische Romanzen zu haben.