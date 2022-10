Am Ende der "Bauer sucht Frau"-Hofwoche sind Jungbauer Max aus Rheinland-Pfalz und seine Hofdame Anna offiziell ein Paar - das rührt den 26-Jährigen zu Tränen. Rinderhalter Michael und Mandy teilen den ersten Kuss beim gemeinsamen Heuballen stapeln. Bei Bäuerin Loretta wird derzeit noch mehr geredet als gehandelt.

Happy End bei Jungbauer Max und seiner Hofdame Anna: Nach einer ereignisreichen Hofwoche bei "Bauer sucht Frau" (RTL) geht der verliebte 26-Jährige bei einem Überraschungs-Picknick mit Anna aufs Ganze: "Jetzt ist ja nur noch die Frage offen, ob wir beide offiziell zusammen sein wollen?", will er von der angehenden Erzieherin wissen. Die 22-Jährige muss gar nicht lange überlegen. Strahlend antwortet sie: "Ja, ich will auf jeden Fall deine Freundin sein!"

Zwischen den deiden stimmte die Chemie von Anfang an. Dennoch zeigen sich sowohl Max als auch Anna überwältigt: "Ich hätte nie gedacht, dass so was in einer Woche passieren kann", erklärt die Blondine. "Ich möchte Max nicht mehr hergeben, er ist so ein toller Mensch", schwärmt sie. Für Max hat sich nicht weniger als ein Lebenstraum erfüllt: "Mein Ziel war, einen ganz besonderen Menschen kennenzulernen. Das habe ich. Ich bin stolz, dass Anna jetzt meine Freundin ist", sagt der Jungbauer und hat dabei Tränen in den Augen. Für den 26-Jährigen ist es die erste Beziehung überhaupt.

Erster Kuss: Mandy schwärmt von Michaels "weichen Lippen"

Auch auf dem Hof von Rinderhalter Michael N. stehen die Zeichen am Amore - oder zumindest auf Körperkontakt. Der 48-Jährige will sehen, wie sich die Bürofachkraft beim Heuballenmachen anstellt. "Du sollst ja nicht nur bei den Hühnern sitzen", neckt er sie. Doch Mandy beeindruckt ihn durch ihre zupackende Art: "Sie beißt sich da durch, das zeichnet sie aus", sagt der Bauer anerkennend. Beim gemeinsamen Heustapeln auf dem fahrenden Anhänger kommen sich die beiden nach einer spielerischen Kabbelei näher: "Der erste Kuss war sehr schön, sehr leidenschaftlich", freut sich Michael. Und auch Mandy ist glücklich und schwärmt von Michaels "weichen Lippen".

So weit sind Käsebauer und Kuhhalter Arne und seine Hofdame Antje noch nicht. Die beiden Mittzwanziger bezeichnen sich selbst als "sehr schüchtern" und gehen nur langsame Schritte aufeinander zu. Als sie gemeinsam einen neuen Weidezaun für Arnes geliebte Kühe aufbauen, zeigt Antje ihrem Bauern subtil, dass sie ihn mag: Aus dem Zaundraht formt sie ein kleines Herz und zeigt es ihm. "Ich will ihn langsam aus seiner Komfortzone holen", kündigt sie an.

Loretta ist genervt: "Schwätzbrett" Sascha ist "schon ein bisschen plump"

Arne hat die Message offensichtlich verstanden und traut sich ebenfalls etwas: Nach getaner Arbeit bittet er Antje, sich gemeinsam am Trecker auszuruhen - dabei legt er vorsichtig einen Arm um seine Hofdame: "Ich habe Antje in den Arm genommen, weil ich fand, dass das so ein schöner Moment war", befindet der 30-Jährige. Beide schauen versonnen auf die Kühe, die zufrieden auf der Weide grasen. Antje ist nach dieser Aktion zuversichtlich, was eine Zukunft mit dem schüchternen Kuhfan betrifft: "Ich kann mir schon vorstellen, dass zwischen Arne und mir eine Liebe entstehen kann", überlegt sie.

Noch keine Klarheit herrscht hingegen bei Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta und Single Sascha. Der tut sich bisher eher durch Spücheklopfen denn durch eindeutige Hinweise der Zuneigung hervor. Beim Frühstücken dreht der Straßenbahnmechaniker voll auf: "Das Wetter soll heute werden wie ich: über 30 und sehr, sehr heiß" oder "Ich wusste ja, dass es in Baden schöne Frauen gibt, aber so schöne ...", umgarnt er Loretta.

Die ist davon nur wenig beeindruckt, im Gegenteil: "Der Sascha ist ein Süßholzraspler, das ist schon ein bisschen plump", argwöhnt sie und nennt ihn "Schwätzbrett". Sascha sieht dennoch keinen Grund aufzuhören: "Sie hat mich noch nicht vom Hof gejagt, also gehe ich davon aus, dass das noch in Ordnung ist", vermutet er. In der Vorschau auf die nächste Folge "Bauer sucht Frau" (dienstags um 20:15 Uhr auf RTL) ist allerdings zu sehen, wie Lorettas Vater ihn konfrontiert - ob Sascha danach noch immer so gut reden hat?