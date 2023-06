"Man kann ja flirten": Auch, wenn es für Adele Neuhauser zuletzt in Sachen Liebe nicht geklappt hat, bleibt der "Tatort"-Star optimistisch. In einem Interview betonte die Schauspielerin nun aber, auch ohne Mann an ihrer Seite glücklich zu sein.

Eine Sache haben Bibi Fellner und Adele Neuhauser auf jeden Fall gemeinsam: Sowohl die charismatische Wiener "Tatort"-Kommissarin als auch ihre Darstellerin gehen derzeit als Single durchs Leben. Doch wenn es nach der 64-jährigen Schauspielerin geht, könnte sich das in Zukunft ändern: "Ich freue mich auf den Moment, wenn es mal wieder passiert. Also ich freue mich jetzt schon." Früher habe sie sich oft verliebt, plauderte Neuhauser im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" aus dem Nähkästchen. Doch auch ohne Mann an ihrer Seite genießt der Krimistar sein Leben. "Ich bin zufrieden. Ich habe immer noch diese unbändige Kraft und Energie in mir, Dinge zu tun und zu bewegen", berichtete die Österreicherin. "Ich bin eine Frau und bin es mittlerweile gern. Ich wünsche mir, dass jede Frau dieses Gefühl leben darf. Dieses Gefühl von Glück." Beim Wiener "Tatort" geht es für Adele Neuhauser im Herbst weiter Dieses Gefühl erlebt die 64-Jährige schon seit Jahren alleine. Nach der Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Zoltan Paul 2006 - das Paar war 25 Jahre verheiratet - war der richtige Mann noch nicht dabei. Grund dafür ist laut Neuhauser auch, dass die Schauspielerin nicht nur wegen ihrer Rolle beim Wiener "Tatort", sondern auch wegen anderer Filmproduktionen zeitlich sehr eingespannt ist. "Ich habe keine Zeit für die Liebe", stellte die Mimin fest. "Ich verhindere sie gar nicht bewusst, ich habe mir eher einen Schutzschild zugelegt", schilderte sie weiter, verriet aber gleichzeitig: "Man kann ja flirten." Für den Wiener "Tatort" war Adele Neuhauser zuletzt im Mai im Einsatz. In der Folge "Azra" bekam sie es gemeinsam mit Kollege Moritz Eisner ( Harald Krassnitzer) mit der georgischen Mafia zu tun. Nun steht erst einmal die Sommerpause des ARD-Krimidauerbrenners an. Wohl im Herbst erwartet TV-Fans dann aber ein Wiedersehen mit dem eingespielten Wiener Ermittlerduo. In der Episode "Bauernsterben" (noch ohne konkreten Sendetermin) geht es um das Spannungsfeld zwischen industrieller und nachhaltiger Landwirtschaft, Beihilfenbetrug und die Aktivitäten von Tierschutz NGOs.