1990 gewann Toto Cutugno mit der Europahymne "Insieme: 1992" den Eurovision Song Contest. Nun ist der italienische Sänger im Alter von 80 Jahren gestorben.

Er war Sänger, Songwriter, Moderator und 1990 Gewinner beim Eurovision Song Contest: Toto Cutugno ist tot. Der italienische Sänger, der mit seinem ESC-Siegersong "Insieme: 1992" seinen größten Hits in den deutschen Charts landete, starb italienischen Medienberichten zufolge am Dienstag nach langer Krankheit in Mailand. Cutugno wurde 80 Jahre alt.

Dem 1943 in der Toskana geborenen Musiker gelangen in den 1970-ern erste Hits mit der von ihm gegründeten Band Albatros. Wenige Jahre später wagte sich Cutugno an eine Solokarriere - mit großem Erfolg: 1978 erlangte seine Single "Donna donna mia" als Titelmelodie einer italienischen Quizshow Bekanntheit und ebnete so den Weg für Cutugnos 1979 erschienenes Debütalbum "Voglio l'anima".

1990 holte der Sänger schließlich den Sieg beim Eurovision Song Contest - doch auch jenseits des Gesangswettbewerbs feierte Cutugno viele große Erfolge. In seiner über 50-jährigen Karriere soll er 100 Millionen Tonträger verkauft haben. Sein international bekanntester Song dürfte "L'italiano" ("Lasciate mi cantare ...") sein.

"Ciao Toto": Stars trauern um Toto Cutugno

Im Netz ist die Trauer um Cutugno, der sich in den vergangenen Jahren fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, groß. Unter anderem teilte der italienische Sänger Eros Ramazotti eine Instagram-Story mit einem Bild Cutugnos. Dazu schrieb der 59-Jährige: "Ciao Toto, großer Maestro. Wir werden dich vermissen."

Auch der deutsch-italienische nahm auf Instagram Abschied: In einer Story teilte er ein Video von einem Auftritt Cutugnos und schrieb dazu schlicht: "Ciao Toto."