Beim wichtigen Sedcard-Shooting schieben die GNTM-Kandidatinnen reichlich Frust: Viola hat ihre Mimik nicht im Griff, und Inka hadert damit, dass sie beim nachgeholten Umstyling reichlich Haare lassen muss. Gastjurorin Coco Rocha outet sich unterdessen als Fan von Lieselotte - und Viola.

In der siebten Folge von "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr auf ProSieben) steht einer der wichtigsten Fototermine an: das Sedcard-Shooting. Wie enorm wichtig eine Sedcard ist, macht Heidi Klum mit einem Vergleich klar: "Die Sedcard gehört zum Model wie mein Mann zu mir, ohne geht es einfach nicht!"

Die Bewerberinnen werden dafür in hautfarbenen Bodys und einem Accessoire abgelichtet: einem großen Anfangsbuchstaben ihres Vornamens. Curvy Model Lena hat Respekt: "Mal gucken, ob ich aussehe wie eine Leberwurst oder ob das meine Figur hervorheben wird." Auch Viola hat Bedenken: "Es ist eine Herausforderung. Ich werde gleich mal vorm Spiegel schauen, wie das aussieht, wenn mein Auge ein bisschen weit zugekniffen ist." Die seit dem Umstyling mit einem türkisfarbenen Bob ausgestattete Vanessa ist weiterhin nicht überzeugt von ihrem neuen Stil: "Ich möchte Heidi zeigen, dass mich nichts auf der Welt stoppen kann", versichert sie trotzdem ehrgeizig, "nicht einmal meine neue Frisur."

Die zwölf besten Models des Shootings kommen zudem in einen Charity-Kalender, dessen Erlöse an die Organisation yeswecan!cer geht, für die sich Ex-#GNTM-Teilnehmerin und Influencerin Stefanie Giesinger seit Jahren engagiert. Sophie kommen die Tränen: "Meine Oma ist auch an Krebs gestorben, das geht mir sehr nahe." Auch Noëllas Familie ist betroffen: Ihre Mutter war an Brustkrebs erkrankt, und ihr Opa starb an Krebs.

Coco Rocha gibt Nachhilfe

Als Coach dabei ist Topmodel Coco Rocha. "Sie ist die Königin des Posings", lobt Heidi ihre Kollegin, die seit 20 Jahren im Geschäft ist. Rocha hat klare Vorstellungen davon, was ein Model leisten sollte: "Viele Models kommen auf ein Set und wollen sich selbst darstellen, und dann geht die Sache schief. Das Ziel eines Models ist es, die Vorstellungen des Kunden umzusetzen. Ich hoffe, dass sie es schaffen."

Nach den ersten Trainingsanweisungen fällt eine Kandidatin Coco Rocha besonders auf: "Viola gehört zu meinen Favoritinnen, sie versucht interessante und quirlige Posen zu finden." Dem Curvy Model Lena rät das Topmodel, in ihren Posen mehr zu variieren: "Versuch auch mal, nicht immer nur sexy zu sein!" Die 21-Jährige ist verunsichert: "Ich fühle mich ein bisschen durch den Wind, auch, weil ich noch ein bisschen überfordert mit dem Buchstaben bin."

Diese Unsicherheit kann Lena beim Shooting nicht ganz ablegen, was auch Heidi bemerkt: "Sie steht da ein bisschen hilflos und weiß nicht recht, was sie gerade machen soll." Auch für Coco Rochas Favoritin Viola läuft es nicht gut. "Sie muss ihren Körper einfach besser unter Kontrolle haben", kritisiert Heidi die 20-Jährige. Viola selbst ist enttäuscht von ihrem Auftritt. "Am meisten hat mich frustriert, dass mein Gesicht einfach immer so komisch aussieht", beklagt sie unter Tränen.

Überraschendes Umstyling für Inka

Auf Kandidatin Inka, die coronabedingt eine Woche pausieren musste, wartet beim Sedcard eine große Überraschung: Die 19-Jährige bekommt doch noch ein Umstyling - und zwar ein krasses, wie Heidi ankündigt. Inkas lange, braune Haare weichen einer Kurzhaarfrisur, die ihr Gesicht besser betonen soll. Heidi ist von dem Ergebnis begeistert. Inkas Reaktion, als sie ihre Fotos sieht, ist deutlich verhaltener: "Es ist so kurz! Aber es ist cool, aber ... uh, gewöhnungsbedürftig." Heidi ist verwundert: "Aber du wolltest doch ein Umstyling haben?" Inka entgegnet: "Ja, schon, aber ich habe gefühlt keine Haare mehr auf dem Kopf."

Bei den anderen Models kommt Inkas neue Frisur hingegen sehr gut an: Sophie schwärmt: "Sie sieht aus wie the baddest bitch around town!" Inka greift sich weiter ständig in die Haare und findet: "Ich kann die Haare jetzt halt nicht mehr so stylen. Ich finde es sehr männlich." Eine Sache aber kann sie ihrer neuen Kurzhaarfrisur immerhin abgewinnen: "Ich habe jetzt einen komplett neuen Look und dadurch fällt man auch mehr auf - fürs Modeln ist es also sehr gut."

Senior Model Lieselotte punktet beim Sedcard-Shooting nicht mit ihrer Frisur, sondern mit ihren Beinen. "Wow! Sie hat die Beine einer 20-Jährigen!", ist Heidi Klum geflasht. Bei der Haltung der Hände ("Das ist ein bisschen krallig!") und des Gesichtsausdrucks muss Heidi hingegen noch etwas nachhelfen, bis das perfekte Foto im Kasten ist. Lieselotte freut sich: "Ich habe mein Foto gesehen und gedacht: Wer ist denn diese Frau? Das bin doch nicht ich!" Beim Ganzkörperbild scherzt sie: "Auf dem sehe ich so ein bisschen aus wie so 'ne Domina." Heidi kichert: "Ich weiß gar nicht, was das ist, Lieselotte!"

"Ich lächle wie eine stolze Mama!"

Beim Elimination Walk müssen die Models sich bewegen wie Aufziehpuppen. Dazu wird ihnen ein überdimensionaler Schlüssel auf den Rücken geschnallt. Sophie freut sich auf die Challenge: "Ich werde mich so richtig creepy bewegen. Das kann ich." Vanessa rechnet sich ebenfalls gute Chancen aus. "Ich sehe gerade aus wie eine riesige Mangapuppe", urteilt die Frau mit der türkisen Frisur. Lieselotte setzt auf ihren eigenen Stil: "Ich kann ja nicht diese Verrenkungen machen wie die jungen Mädels."

Heidi drückt Letzterer auf jeden Fall die Daumen: "Lieselotte ist mit ruckartigen Bewegungen sonst immer sehr gut, heute kann sie das voll einsetzen." Gastjurorin Coco Rocha ist baff von der Performance des Senior Models: "Wie alt ist sie? Soll noch einer sagen, dass nur 20-Jährige modeln können!" Heidi kann Lieselotte ebenfalls überzeugen: "Lieselotte, ein großes Lob an dich. Du kannst echt mithalten mit den jungen Hühnern." Kritik gibt es dagegen für Sophie: "Was machen wir mit deiner Hand?" Schon von Beginn an schlenkere sie so damit, diskutiert Heidi mit ihrer Gastjurorin und ermahnt Sophie: "Irgendwann musst du deinen Körper auch total unter Kontrolle haben."

Großes Lob heimst hingegen Viola für ihren Walk ein. Obwohl sie zwischendurch ihren Schuh verlor, zieht sie den Puppenwalk eisern durch. "Ich kann es gar nicht glauben, dass man das in ihrem Gesicht nicht sehen konnte, dass da unten ein Problem war", kann es Modelmama Klum kaum glauben. Coco Rocha strahlt: "Ich lächle wie eine stolze Mama!"

Viola sei "bereit, ein professionelles Model zu sein", konstatiert Rocha. Die Gehuldigte kann das Gehörte kaum verarbeiten: "Sorry, ich bin gerade in meinem eigenen Film." Coco Rocha legt mit noch mehr Lob nach: "Dein Walk war super. Das einzige Problem ist deine Reaktion jetzt: Du glaubst uns nicht." Während Viola noch nicht fassen kann, dass es für sie eine Runde weiter geht, ist für Julia und Laura B. die Reise zu Ende.