Vor fünf Monaten verschwand der britische Schauspieler beim Wandern spurlos, nun herrscht traurige Gewissheit: "Dexter"-Star Julian Sands ist im Alter von 65 Jahren verstorben, wie zuständige US-Behörden nach einer gerichtsmedizinischen Untersuchung bestätigten. Bereits am Sonntag waren Sands' menschliche Überreste von Bergsteigern entdeckt worden. Die Todesursache ist allerdings noch unklar.

Der Brite galt als leidenschaftlicher Wanderer und Bergsteiger. Am 13. Januar meldete ihn seine Familie als vermisst, nachdem er versucht hatte, den Mount San Antonio, einen 3.000 Meter hohen Gipfel östlich von Los Angeles zu besteigen. Schwere Stürme wüteten im Winter in der Region, die schwierige Witterung zog sich bis in den Frühling und erschwerten die Bedingungen der polizeilichen Suchaktion. Damals war die Bergregion mit Schnee und Eis bedeckt. Neben Rettungsteams waren auch ein Flugzeug sowie ein Helikopter und Drohnen im Einsatz. Nach 24 Stunden folgte der Abbruch der Suche: wegen schlechten Wetters und Lawinengefahr.

Vor Wanderungen wurde im Vorfeld gewarnt

Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen hatte das zuständige Sheriff-Büro bereits einen Tag vor Sands' Aufbruch vor Wanderungen gewarnt: "Die Bedingungen sind widrig und äußerst gefährlich. Wegen der starken Winde hat sich der Schnee in Eis verwandelt, was das Wandern extrem gefährlich macht", hieß es. Selbst erfahrenen Wanderern wurde von einem Besuch der Region abgeraten.

Julian Sands lebte in der Nähe von Hollywood, er hinterlässt eine Frau, die Schriftstellerin Evgenia Citkowitz, und drei Kinder. Als Schauspieler ist er vor allem aus Filmen wie "Zimmer mit Aussicht" (1986), und "Arachnophobia" (1990) sowie einigen Serien bekannt. Außerdem übernahm er eine Rolle in "Ocean's 13" (2007) mit Brad Pitt und George Clooney. Zuletzt war er in dem Kriegsdrama "Benediction" (2021) zu sehen.