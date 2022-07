Bob Dylan hat seinen Klassiker "Blowin' In The Wind" neu eingespielt und auf ein neues Audioformat pressen lassen. Die Aufnahme erzielte bei einer Versteigerung nun einen Rekordpreis.

Der Protestsong erschien vor 60 Jahren erstmals auf dem Album "The Freewheelin' Bob Dylan" und wurde zur Hymne der Bürgerrechtsbewegung: "Blowin' In The Wind" zählt bis heute zu den wichtigsten Songs aus der Feder von Bob Dylan. 2021 spielte die Songwriter-Legende den Song neu ein, gepresst wurde die Aufnahme auf ein neues Tonträgerformat namens "Ionic Original Disc". Die einmalige Pressung wurde nun beim Auktionshaus "Christie's" versteigert und erzielte dabei den unglaublichen Preis von 1,7 Millionen Dollar, wie "Pitchfork" berichtet.

Gitarrist und Musikproduzent T Bone Burnett ("O Brother, Where Art Thou?"), der das neue Audioformat erfunden hat, erklärte anlässlich des Verkaufs, dass die neue Version von Dylans Klassiker, die erste "Ionic Original"-Aufnahme überhaupt, dabei helfen solle, einen "Raum für Musik auf dem Kunstmarkt zu öffnen". Er hoffe, dass der Käufer auf die Pressung achtgebe und sie schätze "wie ein einmaliges Kunstwerk".

T Bone Burnett: "Musik wie ein Gemälde"

Bereits Ende April hatte Burnett das neue Audioformat erstmals vorgestellt, das ähnlich wie eine Vinyl-Schallplatte aussieht, aber eine weitaus höhere Soundqualität besitzen soll. Ein "Ionic Original" sei ein "Gemälde", erklärte er: "Es ist ein Lack, der auf eine Aluminiumscheibe gemalt ist, in die eine Spirale durch Musik geätzt wurde. Dieses Gemälde hat jedoch die zusätzliche Eigenschaft, diese Musik zu enthalten, die man hören kann, wenn man einen Stift in die Spirale steckt und sie dreht." Weitere Angaben über die Funktionsweise des neuen Formats, etwa, mit welchem Gerät die Discs abgespielt werden können, machte Burnett bislang nicht.