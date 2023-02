Seit zwölf Jahren arbeitet Moderator Kai Pflaume für die ARD, und es geht weiter: Der 55-Jährige hat seinen Exklusivvertrag für mindestens drei Jahre verlängert.

Am 4. Oktober 1991 hatte Kai Pflaume seinen ersten Fernsehauftritt als Kandidat in der ARD-Fernsehsendung "Herzblatt", damals moderiert von Rudi Carrell. Zwei Jahre später wurde er als Moderator bei einem Casting entdeckt, und dann ging es steil voran. Er arbeitete bis 2011 für SAT.1. Im Jahr 2011 wechselte er zur ARD, sein erstes Format war "Star Quiz mit Kai Pflaume". Und auch nach zwölf Jahren scheint für Pflaume kein Ende in Sicht zu sein: Sein Exklusivvertrag mit dem NDR und der ARD wurde verlängert.

Die Zusammenarbeit zwischen dem 55-Jährigen und dem Rundfunkverbund wird noch für mindestens drei Jahre fortgesetzt. Diese Nachricht wurde am Montag vom Norddeutsche Rundfunk in Hamburg verbreitet. Laut der Mitteilung freue sich der Moderator "wirklich sehr auf eine weitere kreative und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem NDR und der ARD. Wir wollen auch zukünftig im linearen Fernsehen und auf den digitalen Plattformen moderne und unterhaltsame Sendungen für die ganze Familie präsentieren."

Aktuell moderiert Pflaume die Samstagabend-Show "Klein gegen Groß", die der NDR mit ORF und SRF produziert. Außerdem ist er mit Bernhard Hoëcker und Elton das Gesicht der Sendung "Wer weiß denn sowas?", die täglich um 18.00 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird.