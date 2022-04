Vor dem Krieg in der Ukraine sind mittlerweile tausende Menschen nach Deutschland geflüchtet. Um Kindern nach dem Abschied von ihrer Heimat Ablenkung zu ermöglichen, hilft Felix Neureuther nun mit einer besonderen Maßnahme: Ab sofort gibt es seine Mitmachvideos von "Fit mit Felix" auch auf Ukrainisch.

In der Ukraine tobt auch fünf Wochen nach dem russischen Einmarsch immer noch der Krieg. Für viele Menschen bedeutete das die Flucht aus ihrem Heimatland. Zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer sind mittlerweile in Deutschland gelandet, darunter auch viele Kinder. Um sie auf andere Gedanken zu bringen, bietet Felix Neureuther seine BR-Videoreihe "Fit mit Felix" (abrufbar in der ARD und BR Mediathek) ab sofort auch in ukrainischer Sprache an. "Wenn unsere 'Fit mit Felix'-Videos für ein klein wenig Ablenkung sorgen können für die Menschen, die in Deutschland ankommen, würde mich das sehr freuen", erklärte der Ex-Skirennläufer.

Der Krieg in der Ukraine sei "grausam", sagte Neureuther weiter. "Mein Herz schmerzt, wenn ich die Bilder sehe, von Zigtausenden Menschen auf der Flucht." Als Vater habe er besonders mit den Familien und den Kindern Mitgefühl. BR-Sportchef Christoph Netzel erhofft sich, "eine kleine Abwechslung und Aufmunterung zu liefern, etwas Spaß durch einfache sportliche Übungen" für geflüchtete Kinder aus der Ukraine. "Durch die ukrainische Übersetzung kann jede und jeder problemlos mitmachen - ganz ohne Vorbereitung oder Ausrüstung, ob im Schulsport oder alleine", erläuterte Netzel.

Mit Felix Neureuther durch die Corona-Zeit

Die Idee von "Fit mit Felix" war 2020 erdacht worden, um Kindern in der Corona-Zeit ein digitales Ersatzangebot für ausgefallenen Sportunterricht anzubieten. Die Clips mit einer jeweiligen Länge von zehn Minuten sind an Kinder ab dem Grundschulalter gerichtet. Hilfsmittel sind für die Durchführung der Übungen nicht nötig. Außerdem reicht wenig Raum aus, um teilzunehmen. Einzelne dieser Mitmach-Clips sind nun auch in ukrainischer Synchronisation abrufbar.

Bei den Sportübungen stellt Felix Neureuther Verbindungen zu olympischen Sportarten her. So führt der Olympiasieger Koordinations- oder Bewegungsübung aus Disziplinen wie Para Ski alpin, Reiten, Eiskunstlauf, Turnen, Bobfahren und Hürdenlauf vor. An der Seite des 38-Jährigen steht die staatlich geprüften Gymnastiklehrerin Claudia Schreiter, die die Mitmachvideos als Expertin begleitet.

Verfügbar sind die Clips von "Fix mit Felix" in den Mediatheken des BR und der ARD. Außerdem sind die Clips unter BR24Sport.de und der "Virtuellen Sporthalle" der bayerischen Landesstelle für den Schulsport abrufbar.