Heidi Klum hat ein Faible für ausgefallene Halloween-Kostüme. Auch dieses Jahr ranken sich Gerüchte darum, wie das Topmodel auf seiner eigenen Halloweenparty erscheinen wird. Im Gespräch mit US-Talker Jimmy Fallon verriet Klum nun die ersten Details über ihr Kostüm, das "gigantisch" werden soll.

Gruselig, spektakulär, sexy: An Halloween wirft sich Topmodel Heidi Klum für ihre berühmt-berüchtigte Promiparty bereits traditionell in die ausgefallensten Kostüme. Nun geht das Rätselraten rund um Klums Halloween-Kostüm in die nächste Runde.

Zu Gast in der "Tonight Show" sprach die 50-Jährige mit US-Talker Jimmy Fallon über ihre anstehende Halloweenparty - und ließ sich dabei ein paar spannende Details entlocken. "Ich rede natürlich nicht darüber. Aber ich kann verraten, dass es gigantisch wird", erklärte Klum, "und dass ich ein paar Straßen in Manhattan sperren lassen muss. Und das ist wirklich nicht gerade einfach."

Wird Heidi Klum "ein Transformer?"

Über diese Ankündigung war nicht nur das Publikum erstaunt. Auch Moderator Fallon fragte verdutzt nach: "Wirst du ein Transformer? Ein 18-Räder? Wirst du ein gigantischer Roboter?" Klum allerdings blieb standhaft - und wiederholte sich: "Es ist wirklich groß." Daraufhin scherzte der Moderator: "Ich habe es erraten, jetzt musst du dir ein neues Kostüm aussuchen." Doch das Model beteuerte: "Das ist es nicht, ich schwöre es."

Auch im Netz heizte Klum die Gerüchteküche ein. Auf Instagram teilte die "Germany's Next Topmodel"-Chefjurorin am Wochenende ein Foto, auf dem sie sich lasziv - und nackt - auf einem Plüschsofa positioniert hat. "Die Ruhe vor dem Sturm", heißt es in der Bildunterschrift: "Mein Motto dieses Halloween: Geh groß oder geh nach Hause."

Heidi Klum als Wurm: "Das war superhart"

Bereits im Vorjahr erschien Klum auf ihrer Party im XL-Kostüm. Als gigantischer Wurm hing sie am Haken ihres Mannes Tom Kaulitz, der als Angler verkleidet war. "Das war superhart, ich fühlte mich klaustrophobisch", erinnerte sich Klum im Gespräch mit Fallon. "Sie mussten meine Arme herunter binden, damit ich der Position halten konnte. Mein Gesicht wurde an der Innenseite fixiert, ich konnte mich kaum bewegen, steckte einfach nur fest."

Drei Stunden vor ihrem Auftritt habe das Model weder essen noch trinken dürfen. Auch die Toilettengänge seien zur Herausforderung geworden: "Ich meine, ich hätte natürlich auch eine Windel tragen können, habe ich aber nicht. Oder einfach laufen lassen, das hätte auch keiner gemerkt", scherzte Klum.