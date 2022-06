49 Jahre alt ist Cameron Diaz mittlerweile. In diesem Alter ein zweijähriges Kind zu haben, bedeutet für die Schauspielerin ein großes Glück, wie sie in einem Podcast mit Freundin Gwyneth Paltrow verriet.

Ältere Mutter? Kein Problem: Cameron Diaz genießt das Leben mit ihrer kleinen Tochter Raddix. In einem Podcast mit ihrer langjährigen Freundin Gwyneth Paltrow sprach die 49-Jährige über das Alter und ihre späte Elternschaft. "Das ganze Konzept des Alterns hat sich komplett verändert, sogar in den letzten zehn Jahren", findet die Schauspielerin. Diaz plant, auch für ihre zweijährige Tochter, noch sehr alt zu werden: "Ich habe noch 50 oder 60 Jahre vor mir - ich möchte 110 Jahre alt werden, denn ich habe ein kleines Kind."

Dabei richtet der Hollywoodstar den Blick vorerst rund 40 Jahre in die Zukunft: "Ich denke, dass man mit 40 Jahren diesen unglaublichen Moment hat, in dem man zu schätzen weiß, wer seine Eltern sind, und ich möchte diesen Moment mit ihr erleben", so Diaz über ihr Kind.

Für die Unterstützung ihrer Freundinnen zeigte sich Diaz sehr dankbar, obwohl sie "die älteste Mutter in meiner Gruppe von Freundinnen mit Kindern" sei. "Ich habe Glück, in meinem Alter zu sein, Glück, diese Freundinnen zu haben, Glück, meine Tochter zu haben, Glück, all die Unterstützung zu haben, die ich habe, wenn ich sie großziehe", so ihr Fazit.

Checkliste für frustrierende Momente

Die Schauspielerin glaubt, dass die genetischen Anlagen, die sie von ihrer Familie geerbt hat, dazu beitragen würden, ihre Wünsche zu verwirklichen. "Meine Familie stammt aus robusten Verhältnissen", erzählte sie Gwyneth Paltrow. "Meine Großmutter rannte noch mit 72 Jahren in der heißen Sonne des San Fernando Valley herum und schleppte große Säcke mit Kaninchen- und Hühnerfutter herum." Davon hätte sie auch etwas abgekriegt.

Bereits Anfang Mai sprach Cameron Diaz in der "Kelly Clarkson Show" offen über die Herausforderungen der Elternschaft. Mutter sein, sei "das Beste ist, was ich je im Leben gemacht habe". Es gebe auch frustrierende Momente, aber dafür hat Diaz eine Checkliste für ihre Tochter: "Hat sie gegessen? Ist sie müde? Wie spät ist es? Wann hat sie das letzte Mal etwas gegessen? Wann hat sie ein Nickerchen gemacht?" Als Elternteil sei es ihre Aufgabe, dabei zu helfen, dass Raddix Worte für ihre Gefühle findet.