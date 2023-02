Seitdem Unternehmer Elon Musik die Kurznachrichtenplattform Twitter gekauft hat, gab es bereits zahlreiche Neuerungen. Nun gibt es eine Änderung, die eines der bisherigen Alleinstellungsmerkmale von Twitter betrifft: die Zeichenbeschränkung der Tweets. Bislang liegt das Limit pro Kurznachricht bei 280 Zeichen, doch das soll sich nun ändern - zumindest für die Abonnenten von Twitter Blue.

Für alle Nutzer, die dieses Monatsabonnement abgeschlossen haben, erhöht sich die Beschränkung auf insgesamt 4.000 Zeichen. Das gilt auch bei Antworten und Zitat-Tweets. Zusätzlich können auch Videos hochgeladen werden, die bis zu 60 Minuten gehen. Trotzdem können die erstellten Inhalte auch von den Personen gelesen und gesehen werden, die keine Blue-Abonnenten sind. Dennoch werden ihnen nur die ersten 280 Zeichen angezeigt, um weiterzulesen müssen sie auf "Mehr anzeigen" klicken, damit sich der gesamte Tweet ausrollt.

Außerdem soll sich die Anzahl an Werbeanzeigen für die Blue-Abonnenten um die Hälfte reduzieren. Laut "Techcrunch" möchte Elon Musk sogar eine werbefreie Version von Twitter Blue anbieten.

need more than 280 characters to express yourself?



we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.



so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE