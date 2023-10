1954 gründete Rudolph Isley gemeinsam mit seinen Brüdern die Funk-Band The Isley Brothers. Nun ist Isley, der dem Musikgeschäft 1989 den Rücken kehrte, im Alter von 84 Jahren gestorben.

Rudolph Isley, der einstige Sänger der legendären Soul- und Funk-Band The Isley Brothers, ist tot. Auf der offiziellen Instagram-Seite der Gruppe verkündeten die verbliebenen Bandmitglieder den Tod ihres Bruders: "Der Himmel hat einen weiteren Engel gewonnen. Mit schwerem Herzen geben wir das Ableben unseres geliebten Bruders Rudolph Isley bekannt." Wie unter anderem das US-Portal "TMZ" berichtet, sei Isley am Mittwoch im Alter von 84 Jahren in Illinois verstorben. Zur Todesursache wurde zunächst nichts bekannt.

Rudolph Isley verließ die Band 1989

Der 1939 im US-Bundesstaat Ohio geborene Musiker hatte die Band 1954 gemeinsam mit seinen Brüdern O'Kelly und Ronald gegründet. Später stießen auch die jüngeren Brüder Ernie und Marvin sowie der Cousin Chris Jasper zur Gruppe hinzu. Zu den größten Hits der Isley Brothers zählten "Shout!" (1959), "This Old Heart Of Mine" (1966), "Fight The Power" (1975) und "It's Your Thing", für das die Band 1970 einen Grammy gewann. In den 70er-Jahren galten die Isleys als scharfer Gegenentwurf zu Glitzerhosen-Funk-Kombos wie Earth, Wind & Fire.

O'Kelly Isley erlitt bereits 1986 einen Herzinfarkt und starb im Alter von 48 Jahren. Drei Jahre später kehrte Rudolph Isley der Band den Rücken, um Priester zu werden. Rudolphs 82-jähriger Bruder Ronald führte die Band in unterschiedlicher Besetzung bis heute fort.