Vom Radio zum Radio: Ulli Potofski (69) führt künftig durch die Sendung "Startblock" bei Sportradio NRW. Seine Karriere begann er in den 70er-Jahren bei Radio Luxemburg.

Gerne erinnert sich Ulli Potofski an die alten Zeiten zurück. Als es noch eine "eine menschliche Zeit" war, als es "noch echte gewachsene Freundschaften gab". Der Sportjournalismus hat sich verändert, und in gewisser Hinsicht hat er auch er selbst seinen Anteil daran, wie er unlängst in einem Podcast mit Arnd Zeigler gestand. Potofski gehörte hierzulande zu den Gründervätern des kommerzialisierten Fußballs. Und war sogar selbst an den Rechtverhandlungen beteiligt, als einst beschlossen wurde, die Zusammenfassungen der Bundesliga nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sondern bei RTL zu zeigen. Von 1988 bis 1992 wurde jene Sendung unter dem Titel "Anpfiff" vom damaligen RTL-Sportchef Ulrich Potofski moderiert.

Jetzt, 30 Jahre später, schreibt Ulli Potofski wieder an einer Gründergeschichte mit. Der 69-Jährige führt als Moderator durch den "Startblock", die ersten Sport-Morningshow im deutschen Radio. Jeweils montags fasst er ab 6 Uhr bei Sportradio NRW, dem neuen digitalen Audioangebot von Sportradio Deutschland, die Ereignisse des Vortags zusammen. Sportradio NRW startete vor wenigen Tagen und bietet rund um die Uhr Sport für Deutschlands bevölkerungsreichstes Bundesland: News, Reportagen und Talksendungen inklusive. Mit seinem neuen Engagement kehrt Ulli Potofski zugleich zu seiner Heimat zurück - dem Radio. Als DJ hatte er in den 70er-Jahren bei Radio Luxemburg begonnen - in einer Zeit also, als die Moderatoren noch selbst entscheiden durften, welche Musik sie spielen.

"Für mich als leidenschaftlichen Sportfan und gebürtigen Gelsenkirchener war ein echtes 24/7 Sportradio für Deutschland und erst recht für das Sportland NRW schon längst überfällig", erklärt Potofski, der bis heute zu den populärsten Sportmoderatoren des deutschen Fernsehens gehört. Sky bis heute und RTL gehörten zu seinen Stationen. Kinder kennen ihn darüber hinaus als Sprecher der "Teufelskicker"- Hörspiele.