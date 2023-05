Fry, Leela, Bender und Co. kehren zurück - und das schon in diesem Sommer. Hulu kündigte das Startdatum des "Futurama"-Comebacks in einem ersten Trailer an.

Nach sieben Staffeln und 140 Folgen war 2013 eigentlich Schluss mit der Sci-Fi-Zeichentrickserie "Futurama". Nun kehrt die Comedy-Produktion auf die Bildschirme zurück. Wie Hulu in einem ersten Trailer des Comebacks bekannt gab, dürfen sich Fans bereits am 24. Juli auf ein Wiedersehen mit den Figuren von "Simpsons"-Schöpfer Matt Groening freuen. Zunächst sollen zehn Folgen zu sehen sein - allerdings nur in den USA. Hierzulande übernimmt Disney+ die Ausstrahlung, ein deutscher Starttermin ist bislang nicht bekannt. Bereits 2022 wurde bestätigt, dass die damaligen Serienmacher Groening und David X. Cohen an einer neuen Staffel arbeiten. "Es ist eine wahre Ehre, die triumphale Rückkehr von 'Futurama' ein letztes Mal anzukündigen, bevor wir wieder abrupt abgesetzt werden", kommentierte Groening zum damaligen Zeitpunkt mit einem Augenzwinkern das Comeback. Rückkehr mit Originalbesetzung Beteiligt am "Futurama"-Revival sind zahlreiche Stars der Ursprungsserie - darunter Billy West, Katey Sagal und Tress MacNeille. Auch Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr und David Herman sind mit von der Partie. Auch John DiMaggio, der dem elementaren Charakter des besserwisserischen Roboters Bender seine Stimme lieh, kehrt zurück. "Futurama" debütierte 1999 beim US-Sender FOX. Anders als die "Simpsons" avancierte die Animationsserie von Matt Groening nicht zum Straßenfeger. Als Konsequenz setzte der TV-Sender die Produktion 2003 nach fünf Staffeln ab. Das wollten sich die Fans von "Futurama" nicht gefallen lassen und starteten kurzerhand eine Petition. Und die zeigte Wirkung: Der Sender Comedy Central nahm sich ein Herz und ließ neue Folgen produzieren - zumindest bis 2013.