Überbrücken die Zeit bis zum Hauptgang digital: Die Gäste an Tag 3 des Mönchengladbacher Dinners.

Bei ihrem anspruchsvollen Beitrag zur Mönchengladbacher Gourmet-Runde verliert sich die sonst so organisierte Anna in unzähligen Arbeitsschritten. Den Hauptgang serviert sie erst kurz vor 23 Uhr. Das Dessert kommt sogar erst um Mitternacht. So lautet das Gäste-Fazit: "Das war... laaange."