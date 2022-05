Am Set der Fantasy-Serie "Game of Thrones" lernten sich Rose Leslie und Kit Harrington kennen. Warum Leslie die Momente mit dem gemeinsamen Sohn lieber ohne Social Media genießt, verriet die Schauspielerin nun in einem Interview.

Vor rund einem Jahr bekamen die "Game of Thrones"-Stars Rose Leslie und Kit Harrington ein gemeinsames Kind. Das Paar, das sich am Set der HBO-Erfolgsserie kennenlernte, ist seit 2018 verheiratet und gibt nur selten private Details preis. Stattdessen sind die beiden Serienstars bekannt dafür, großen Wert auf ihre Privatsphäre zu legen und sich lieber öffentlich auf ihre Karrieren zu fokussieren. Die 35-jährige Mutter, die aktuell in der Romantik-Serie "The Time Traveler's Wife" (immer montags, 20.15 Uhr, Sky Atlantic HD, sowie bei Sky Ticket) zu sehen ist, machte im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau jedoch eine Ausnahme: Leslie verriet, dass ihr kleiner Sohn ein ganz besonderes Geschenk für sie sei. Die Schauspielerin erklärte, warum sie sich von Facebook, Instagram und Co. fernhält: "Ich war noch nie wirklich auf Social Media aktiv, weil ich es vermeiden wollte, dass ich mentale Schwierigkeiten bekomme." Mittlerweile sei sie doppelt froh, um die sozialen Netzwerke einen Bogen zu machen, da sie glaube, "dass Social Media auch viel von deiner Präsenz und Aufmerksamkeit nimmt". Ihre ganze Aufmerksamkeit widmet sie stattdessen ihrem Kind. "Ich liebe es, dass ich mich voll und ganz auf meinen Sohn konzentrieren kann, ohne ständig Bilder und Videos von ihm zu machen. Ich kann einfach nur den Moment mit ihm genießen", erklärt Rose Leslie. "Mein Sohn ist also wie eine Art Anker für mich."