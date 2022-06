Irrer als im "Goat Simulator" geht's in kaum einem Spiel zu. Nun kehrt die Chaos-Ziege überraschend auf den Bildschirm zurück - und auch hat noch Freunde mitgebracht.

Als der "Goat Simulator" einst an einem 1. April veröffentlicht wurde, dachten nicht wenige Spieler an einen digitalen Scherz. So richtig ernst gemeint war der Ziegen-Simulator der Coffee Stain Studios auch nicht, dennoch war das Interesse an dem Gaga-Game groß - geradezu irritierend groß.

Obwohl es technisch jede Menge zu meckern gab, hatten Millionen Spieler kindliche Freude daran, mit einer unkaputtbaren und debil dreinblickenden Terrorziege eine Kleinstadt ins Chaos zu stürzen und mit der Zunge an allem kleben zu bleiben, was nicht niet- und nagelfest war.

Egal, ob Mensch oder Mobiliar: Es gab nichts, was vor dem irren Paarhufer sicher war. Je größer die Schneise der Verwüstung, desto mehr Punkte landeten auf dem Konto.

Nun kündigte Coffee Stain Studios im Rahmen des Summer Game Fest 2022 überraschend den "Goat Simulator 3" an - wenngleich es einen zweiten Teil nie gab. Diesmal geht's mit der wandelnden Abrissbirne Pilgor auf die weitläufige Sandbox-Insel San Angora - und sie ist nicht allein. Als größte Neuerung bietet der "Goat Simulator 3" einen Koop-Modus für vier Spieler an (lokal oder online). Und mit Blick auf die bislang veröffentlichten Screenshots ist festzustellen: Es sind nicht mehr nur Ziegen, die hier hohl drehen und Chaos stiften ...

"Ist es sein Geld wert? Wer weiß das schon? Aber werden Sie es bereuen? Wahrscheinlich", ulkt Santiago Ferrero, Creative Director bei Coffee Stain North, über das eigene Spiel, das noch in diesem Herbst für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und für PC exklusiv im Epic Games Store erscheinen wird.