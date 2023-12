Game Over für einen der wichtigsten internationalen Events der Spielebranche: Die Spielemesse E3 wird für immer eingestellt. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass diese Ära endet.

Die E3 in Los Angeles war über Jahrzehnte eines der größten Aushängeschilder der Videospielindustrie und ein familiärer Treffpunkt für Entwickler, Publisher, Fachmedien und andere Brancheninsider. Nun wird dieses große Kapitel der Videospiel-Historie von den Verantwortlichen der Entertainment Software Association (ESA) geschlossen. Der offizielle Wortlaut auf X: "Nach über zwei Dekaden E3, jede größer als die andere, ist die Zeit gekommen, Lebewohl zu sagen. Danke für die Erinnerungen."

Der tiefe Fall des Branchenevents hat mehrere Gründe. So begannen mehrere Gaming-Unternehmen, firmeneigene Veranstaltungen und Formate ins Leben zu rufen, um ihre Produkte der Community zu präsentieren - beispielsweise Nintendo seit 2011 mit Nintendo Direct und Sony mit dem PlayStation Showcase. 2019 verzichtete Sony vollständig auf eine E3-Präsenz, was ein besorgniserregendes Signal war.

Neben diesen virtuellen Events gab es auch reale Konkurrenz, wie das Summer Game Fest und The Game Awards, beide ins Leben gerufen vom ehemaligen E3-Mitarbeiter Geoff Keighley, der auch die Kölner gamescom Opening Night Live moderiert.

E3 an Corona verstorben?

Der finale Todesstoß für die US-amerikanische Spielemesse dürfte allerdings die Corona-Pandemie gewesen sein. Dass Menschen sich nicht mehr live an einem Ort versammelten, sondern sich vornehmlich per Online-Meetings austauschten, war branchenübergreifend üblich. Für die Spielebranche bedeutete dieser aus der Not geborene Trend eine Verstärkung der Bedeutung von Online-Events. Microsoft beispielsweise fand Gefallen am Xbox Games Showcase, Ubisoft etablierte Ubisoft Forward.

Die Vorteile für die Spielefirmen: Man erzeugt große Aufmerksamkeit auf das eigene Portfolio, ohne diese mit Mitbewerbern teilen zu müssen. Dazu kommt, dass ein eigenes Online-Event natürlich deutlich günstiger ist als eine Teilnahme an der E3. Für einen eigenen Platz auf der Messe investierten die Unternehmen in der Blütezeit der E3 teils mehrere Millionen Dollar.