Der Oscar der Spielebranche wurde am Freitag im Rahmen der Gamescom verliehen: Die Preisträger des Gamescom Awards 2023 waren teilweise naheliegend, doch Überraschungen waren ebenfalls darunter.

Im Rahmen der Spielemesse gamescom wurden in Köln die gamescom Awards verliehen - wenn man so mag, die Oscars der Spielebranche. Die Preisträger wurden in insgesamt 15 Kategorien gekürt.

Der große Abräumer der Preisverleihung war Nintendo. Die Jury zeichnete den neuesten Ableger der Action-Adventure-Kultreihe "The Legend of Zelda" gleich mehrfach aus: "Tears of the Kingdom" holte sich den gamescom Award sowohl als Best Nintendo Switch Game. Die anderen Awards für Links jüngstes Abenteuer wurden die Kategorien Best Audio, Best Gameplay und Most Epic verliehen. Ein weiterer Sieg für die Japaner: Das Nintendo-Game "Pikmin 4" holte den Preis in der Kategorie "Most Wholesome Game".

Auch Bandai Namco Entertainment räumte in mehreren Kategorien ab. So wurde der Messeauftritt des Unternehmens wie im Vorjahr zum "Best of Showfloor" gekürt. Außerdem erhielt der vom Studio Supermassive Games entwickelte Titel "Little Nightmares 3" von Publisher Bandai Namco Entertainment die Auszeichnung "Best Announcement".

Prügel zwischen Sony und Microsoft?

Im ewigen Kampf der Konsolen ging es diesmal auch inhaltlich um Prügeleien: Der Fight zwischen "Best Microsoft Xbox Game" und "Best Sony PlayStation Game" wurde zwischen den beiden Beat'em Ups "Mortal Kombat 1" und "Tekken 8" ausgetragen. Nachdem sich Microsoft den Award "Best Microsoft Xbox Game" mit "Mortal Kombat 1" holte und Sony mit "Tekken 8" den "Best Sony PlayStation Game"-Preis gewann, darf man von einem Unentschieden sprechen.

"Best PC Game" und "Most Entertaining" ging an das gleiche Spiel: "Payday 3". In der Kategorie "Best Visuals" ging der Award an "Black Myth: Wukong". Auch thatgamecomany kann sich über zwei Auszeichnungen freuen: "Sky: Children of the Light" ist das "Best Mobile Game" der Gamescom 2023. Der Award "Game for Impact" ging ebenfalls an den Smartphone- und Tablet-Titel.

Der "Heart of Gaming"-Award zeichnete die Jury in diesem Jahr die Initiative "GAME:In" aus. Sie setzt sich für Gleichberechtigung und gegen Sexismus in der deutschen Games-Branche ein. Bereits am Dienstag-Abend wurde der "Green Studio of the Year Award" im Rahmen der Opening Night Live vergeben. Der Nachhaltigkeitspreis wurde von Xbox-Chef Phil Spencer entgegengenommen,