Die gamescom Opening Night Live zählt traditionell zu den Höhepunkten der Kölner Spielemesse. Auch in diesem Jahr gab es aufregrende Ankündigungen und Einblicke in kommende Spiele am laufenden Band.

Wer nicht auf der gamescom vor Ort dabei war, konnte die große Eröffnungsnacht am Dienstag ab 20 Uhr per Livestream auf YouTube, Twitch und Co. verfolgen. Wie in jedem Jahr zählte auch die Ausgabe 2023 der "gamescom: Opening Night Live"-Show zu den Höhepunkten der Branchenmesse. Insider Geoff Keighley (Schöpfer von "The Game Awards") führte durch die Gala mit Trailer-Enthüllungen, Gameplay-Einblicken und prominente Branchenvertretern. Das waren die Höhepunkte des Abends.

Gehe direkt ins Gefängnis - in "Call of Duty Modern Warfare 3"

Bereits am 6. Oktober wird es eine Beta zum kommenden "Call of Duty"-Ableger "Modern Warfare 3" geben. Bei der gamescom Opening Night Live war die erste Kampagnenmission namens "Operation 627" neun Minuten lang zu sehen. Sie spielt im und um das Gefängnis von Verdansk. Die Task Force 141 muss in einer Nacht- und Nebel-Aktion einen Gefangenen befreien. Der Shooter soll am 10. November erscheinen. Laut Activision erwartet Gamer als Bonus die bis dato größte Zombie-Map in der Geschichte der Reihe.

Season 2 von "Diablo 4"

Bei einem ersten Einblick in Season 2 von "Diablo 4" haben Fans des in vielerlei Hinsicht schaurigen Action-Rollenspiels Blut geleckt. In der "Saison des Blutes" plagt man sich mit Blutsaugern und einem Vampir-Lord herum. Die neue Saison startet am 17. Oktober, unter anderem mit einer neuen Questline, frischen Vampirfähigkeiten, einer neuen NPC-Begleiterin und fünf neuen Endgame-Bossen.

Sanftes Schauern mit "Little Nightmares 3"

Die "Little Nightmares"-Reihe bringt zusammen, was normalerweise nicht zusammengehört: Horror und Cozy Gaming. In "Little Nightmares 3" kann man die Handlung alternativ zur Solo-Kampagne erstmals im Koop-Modus erleben, wie ein erster Trailer verriet. Hinter Teil 3 stecken die Horror-Experten von Supermassive Games ("Until Dawn", "The Quarry"). Der Titel erscheint 2024.

"Tekken 8" als RPG?

Mit "Tekken 8" debütiert die ikonische Beat'em-Up-Reihe auf der aktuellen Konsolengeneration. Neben dem Story-Modus und anderen klassischen Modi bringt "Arcade Quest" ein Novum: Wie in einem Rollenspiel müssen Aufgaben erledigt werden, um die selbsterstellten Charaktere aufzuleveln und individuell einzukleiden.

Neuer Trailer zum "Cyberpunk 2077"-DLC "Phantom Liberty"

Der große "Cyberpunk 2077"-DLC "Phantom Liberty" wurde in einem neuen Trailer genauer vorgestellt. Das Add-on erscheint am 26. September und bringt neben einer eigenständigen Story auch einen neuen Distrikt namens Dogtown, frische Fahrzeuge, Cyberware und Perks, eine erhöhte Level-Obergrenze und über 100 neue Items.

Singleplayer-RPG: "Crimson Desert"

Ein Rollenspiel zum Dessert: "Crimson Desert" von Pearl Abyss folgt auf "Black Desert Online". "Crimson Desert" ist allerdings ein Singleplayer-RPG. In der Open World sind viele Aktivitäten möglich, wie der neue Trailer auf der gamescom Opening Night zeigte - Angeln, Hunde streicheln, Katzen auf den Arm nehmen wie ein Bond-Bösewicht, Reiten, Parkour-artige Moves und Kämpfe mit einem actionbetonten Kampfsystem beispielsweise. Der Titel soll vermutlich noch Ende 2023 erscheinen.

Die weiteren Highlights

Das Action-Adventure "Black Myth: Wukong" handelt vom chinesischen Affenkönig und erscheint 2024.

Ein Trailer zu "Alan Wake 2" zeigte, wie Live Action in die Spielszenen eingebaut wurde.

Das Comic-Adventure "Dustburn" erscheint 2024.

"Mortal Kombat 1" soll die Geschichte der Prügelspiel-Reihe neu schreiben und bietet Crossover-Charaktere.

"The Crew Motorfest" können Interessierte zum Release vom 14. bis 17. September fünf Stunden lang testen.

"Thank Goodness You're Here" war einer der Überraschungstitel des Abends und bietet eine abgedrehte Cartoon-Welt.

Ein Launch-Trailer erinnerte an den Release von "Armored Core 6" am 25. August.

Am 7. September erscheint das an "Diablo" erinnernde "Last Epoch".

Bereits jetzt zu haben: der SciFi-Horror "Fort Solis", der an "Deliever Us Mars" erinnert.

"Under the Waves" behandelt Einsamkeit unter Wasser.

Ein Cinematic-Trailer zeigte "The Lords of The Fallen" (Release am 13. Oktober).

Ein Launch-Trailer zelebrierte den aktuellen Release von EAs Fantasy-Shooter "Immortals of Aveum".

Ein Trailer zu "Assassin's Creed Mirage" nahm Zuschauer mit auf die Straßen des historischen Bagdads.

Rapper Ice-T ist in einem "Payday 3"-Trailer zu sehen.

Ein neuer Live Action-Trailer machte Lust auf Bethesdas "Starfield".

Der Loot Shooter "The First Descendant" geht von 19. bis 25. September in die Open Beta.

gamescom Opening Night Live

gamescom Opening Night Live

Copyright: gamescom