"Der braucht von uns keinen Küken-Bonus", ist sich Nicole an Tag 4 des "Perfekten Dinner" (VOX) in Passau sicher. Es geht um Laurenz (21), der sich beim Kochen als "jungen alten Hasen" bezeichnet. Sichert er sich mit jugendlich unbekümmerten Rouladen bereits vorab den Sieg?

Von seinem Elternhaus im niederbayerischen Oberhaselbach hat Laurenz einen herrlichen Blick über sanfte Hügel, Felder und Wälder. "Da sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht", zeigt sich Lehrerin Ursel (51) stark romantisiert. Und auch der 21-jährige Hobbykoch ist "jeden Tag neu" von den Sonnenuntergängen begeistert: "I bin scho a weng der Landtyp", sagt der angehende Groß- und Außenhandelskaufmann über sich selbst: "Da is ruhig, da is stad."

Ordentlich Lokalkolorit und ein für sein Alter überraschendes Niveau hat auch das Menü des leidenschaftlichen Fußballers:

Vorspeise: Zweierlei italienische Pirogi, Ofengemüse, Sößchen und Parmesanchips

Hauptspeise: Gerollte Kuh, Knödelbrot, Blaukraut und Gartensalat

Nachspeise: Nocken, Röster und selbstgemachtes Vanilleeis

Immer mit Liebe

Ein 21-Jähriger, der die Qualität einer Rinder-Oberschale beurteilen kann, perfekten Rotweinjus ansetzt und mit zwei Löffeln mühelos ("Ich bin grad tiefenentspannt") perfekte Topfennocken formen kann: Der Traum einer jeden Schwiegerfamilie zeigt sich sowohl begabt, patent als auch selbstreflektiert: "Ich koche schon ein paar Jahre und bin daher ein junger alter Hase." Bereits mit 14 Jahren jobbte er in der Gastronomie. Der bisherige Höhepunkt seiner kulinarischen Karriere war mit 19 Jahren ein Auftritt in der ZDF-"Küchenschlacht". Das will Laurenz mit dem "Perfekten Dinner" toppen.

Das gelingt dem Sohn eines polnischen Vaters unter anderem mit einer Vielfalt "italienischer Pirogi" mit wahlweise Hackfleisch-, Kürbis- und Frischkäsefüllung, einer ausgezeichneten, seiner und einer jeden Oma würdigen Rinderroulade, erstaunlichem knusprigen Knödelbrot und Rotkraut. Für das reife Können des jungen Herren hat das "Golden Girl" der Runde, die alterslose Lady Gina, nur einen altmodischen Seufzer übrig: "Ganz delikat." Herrlich auch der Nachtisch: "Am besten ist es, die Gabel nacheinander durchzuziehen", schwärmt Ursel über das Nebeneinander von Topfennocken, Zwetschgenröster und selbstgemachtem Vanilleeis. Überrascht ist die Gymnasiallehrerin über Laurenz' Können jedoch nicht: "Ich weiß aus Erfahrung, dass junge Leute oft unterschätzt werden."

"Ich merke sofort, wenn etwas nicht mit Liebe gekocht ist", berichtet Lorenz. Dieses Problem haben seine Gäste an diesem Abend nicht und bedanken sich mit einer Gesamtwertung von 39 Punkten. Nur einen Punkt am Maximum vorbei und derzeit der Spitzenplatz - da kann am morgigen Finaltag nur noch die Lehrerin Ursel am Azubi vorbeiziehen.