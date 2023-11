Bei "Das perfekte Dinner" (VOX) in Düsseldorf sorgt eine Zutat für Entzücken, die man einer reinen Frauenrunde kaum zugetraut hätte: "Bringt Wärme rein", schwärmt Susanne von der Blutwurst in Anikas typisch Düsseldorfer Vorspeise. Altbier ist auch im Spiel, und beim Dessert wird es richtig "tüdelig".

Sozial sind sie alle eingestellt und zumindest kulinarisch Lokalpatriotinnen: An Tag 3 von "Das perfekte Dinner" in Düsseldorf entpuppen sich die Ladys der reinen Frauenrunde nicht nur gesellschaftlich engagiert, sondern auch als Fans von Lebensmitteln wie Zwiebeln, Kartoffelstampf und Blutwurst sowie allerlei Hochprozentigem in ungewohnten Formen.

Ihre Kochfähigkeiten schätzt Anika (48) dabei als "superfantastischtoll" ein, gefolgt von einem selbstkritischen Nachsatz: "Ich bin ganz schön arrogant, oder?" Ihr Menü wird es beweisen:

Motto: Eine kulinarische Reise durch Düsseldorf

Vorspeise: Modernes Himmel un Ähd

Hauptspeise: Rinderfilet mit dem Besten aus Düsseldorf

Nachspeise: Tüdeliges Parfait mit Gedöns

Geflasht von Blutwurst und Zwiebeln

Leise Töne schlägt die Gastgeberin an, als es im Rahmen des RTL-Spendenmarathons um ihr soziales Engagment geht. Seit Längerem betreut die Personalmanagerin ehrenamtlich eine betagte Witwe bei Alltagserledigungen und Behördengängen. Wie sich zeigt, ist sie mit dieser Einstellung ("Schon manchmal herausfordernd") nicht allein. Susanne (41) und Ulrike (50) sind für Kinder aktiv, und auch Leyla (30) und Andrea (50) verwirklichen in puncto Nachhaltigkeit Ideen wie Floh- und Trödelmärkte.

Als Hobby-Köchinnen und Feinschmeckerinnen goutieren die Ladys an diesem Abend vor allem die lokale Note. "Ich bin ein ganz schönes Risiko eingegangen", gibt Anika zu und meint damit die zunächst melierte und dann in kleinen Würfeln angebratene Blutwurst, die sie mit Kartoffelstampf und glacierten Zwiebeln ("Da ist mein Mann der Beauftragte") zu ansprechenden Türmchen schichtet. Im Zeitalter veganer Bowls ist die Begeisterung fast überraschend: "Ein Herzensgericht", schwärmt Susanne: "Holt mich total ab und bringt Wärme rein." - "Hab ich das letzte Mal als Jugendliche gegessen", ergänzt Andrea: "Jetzt bin ich total geflasht."

"Gegessen wird, was auf den Tisch kommt"

Geteilter Meinung ist die Runde angesichts Anikas irischem Rinderfilet: "Bisschen trocken", meint Leyla. Die Soße mit Altbier und Senf wiederum findet reihum Anklang, ebenso der mit Vanille verfeinerte Spitzkohl. Einige Umdrehungen hat auch das Dessert: Das Parfait zum Mandel-Knusperkeks besteht nämlich aus dem typisch Düsseldorfer Kräuterlikör "Killepitsch": "Schön, ihn auch mal als Eis zu haben", zeigt sich Ulrike angetan.

Und so bewährt sich nicht nur der traditionell herbe Spruch auf Anikas Servietten ("Gegessen wird, was auf den Tisch kommt"). Auch die Punktevergabe erfolgt großzügig. Zweimal zehn und zweimal neun ergibt 38 - Platz 2 für Anika und ihr vorzügliches Düsseldorfer "Gedöns".