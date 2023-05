Von Los Angeles nach Ramsau: "Die Bergretter" bekommen prominente Unterstützung. Für die 15. Staffel der ZDF-Serie steht keine Geringere als Supermodel Heidi Klum vor der Kamera.

Beim Staffelfinale der ZDF-Reihe "Die Bergretter" im April war einiges los: NASA, Experimente in den Bergen, ein verschwundener Sohn. Auch die 15. Staffel der Serie, die bereits seit Februar in Ramsau am Dachstein gedreht wird, dürfte es in sich haben - nicht zuletzt aufgrund eines Gastauftritts von "Germany's Next Topmodel"-Chefin Heidi Klum.

"Ja, es stimmt, ich bin dabei! Ich freu' mich riesig, dass ich bei den 'Bergrettern' mitspielen darf", bestätigte sie gegenüber "Bild". Klum, die bereits in Gastrollen in US-Serien wie "Sex and the City", "Desperate Housewives" und "How I Met Your Mother" zu sehen war, sei selbst ein großer Fan des ZDF-Hits: "Ich sehe eigentlich überhaupt kein Fernsehen, aber 'Die Bergretter' haben es meinem Mann und mir angetan. Es ist mir eine Ehre, dass ich jetzt mitspielen durfte, und hoffe, dass es nicht das letzte Mal war."

Heidi Klum bei "Die Bergretter": Das hatte Tom Kaulitz damit zu tun

Ihr Mann Tom Kaulitz sei derjenige gewesen, der den Stein ins Rollen gebracht habe: Der Tokio-Hotel-Gitarrist hatte im gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Bill darüber gesprochen, dass er und seine Frau begeisterte Zuschauer der ZDF-Serie seien. Daraufhin hatte Hauptdarsteller Sebastian Ströbel einen Aufruf bei Instagram gestartet - und prompt eine Antwort von Heidi Klum erhalten.

Nun soll das Supermodel als "Isabelle Klett" in der zweiten Folge der kommenden Staffel zu sehen sein. Weitere Informationen zu Klums Auftritt gibt es kaum - doch wie Ströbel gegenüber "Bild" verriet, werde die "Bergretter"-Premiere der 49-Jährigen "actionreich und dramatisch".

"Die Bergretter" haben eine treue Anhängerschar: Zum Auftakt der 14. Staffel schalteten Anfang März insgesamt 5,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein - ein Topwert. Insgesamt sechs Folgen in Spielfilmlänge soll die 15. Staffel der Primetime-Serie beinhalten. Neben Heidi Klum dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit dem Hauptcast um Sebastian Ströbel freuen. So werden unter anderem Luise Bähr, Robert Lohr, Markus Brandl und Michael Pascher zu sehen sein. Wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt.