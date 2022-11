Netflix plant, eine weitere Spielereihe als Vorlage für Eigenproduktionen zu nutzen: "Gears of War" - die "Mutter aller Deckungs-Shooter". Die Idee einer Adaption ist alles andere als neu.

Die Liste jener Computerspiele, die Netflix als Vorlage für Filme und Serien nutzt, wird immer länger: Laut einem Bericht von "The Hollywood Reporter" plant der Streaming-Riese die Adaption von Microsofts PC- und Xbox-Shooter-Reihe "Gears of War" - in zweifacher Ausführung: Einerseits soll ein Realfilm entstehen, andererseits eine animierte Serie für ein erwachsenes Publikum.

Wie das Magazin meldet, habe Netflix sich die Rechte "nach monatelangen schweren Verhandlungen" gegen mehrere Mitbewerber gesichert. Umgesetzt werden sollen die beiden Projekte in Kooperation mit dem Spielentwickler The Coalition. Das Studio ist Teil der Xbox Games Studios und war unter anderem für den bislang letzten, fünften Teil der Action-Saga verantwortlich. Die Umsetzung beider Konzepte steckt augenscheinlich noch in den Kinderschuhen. Angaben zu Regie, Produktion und Cast wurden nicht genannt.

Das Ende einer langen Reise

Wenn der Film und die Serie tatsächlich umgesetzt würden, wäre dies das Ende einer Odyssee, die bereits 2007 begann. Bereits damals, ein Jahr nach Veröffentlichung des Originals für Xbox 360, zeigten große Studios und Filmverleih-Firmen wie New Line Cinema und Universal Pictures großes Interesse an einer Film-Adaption des martialischen Kampfes zwischen der Menschheit und den Locust-Bestien aus der Tiefe.

In der langen Geschichte dieser Idee waren einige bekannte Namen aus der Filmbranche involviert - unter anderem Drehbuchautoren wie Billy Ray ("Hunger Games") und Stuart Beatti ("G.I. Joe: The Rise of Cobra"). Auchein Regisseur vom Kaliber eines Len Wiseman ("Total Recall") hätte "Gears of War" fast in seiner Filmografie stehen gehabt. Doch zum Drehstart kam es nie. Die Rechte an der Spielemarke gingen indes 2014 vom Original-Publisher Epic Games zu den Xbox Game Studios über. 2014 beauftragte Microsoft sein Studio The Coalition mit dem Erbe des Shooter-Franchise. Über ein Remake der ersten drei Teile für PC und Xbox Series wird seit Mai 2022 spekuliert.

Der Zeitpunkt der aktuellen Meldung vom Netflix-Deal kommt nicht von ungefähr: "Gears of War" feiert seinen 16. Geburtstag: Der Erfinder der Marke, Cliff Bleszinski, übte sich nicht in Understatement, als er in einem Interview mit "IGN" seine Meinung über die Rolle seines Spiels für das Unternehmen Epic erklärte: Das Einkommen, das man mit der "Gears"-Marke erzielte, habe der Firma vermutlich dabei geholfen, eine Gewichtung innerhalb der Branche zu erhalten, die spätere Kultspiele wie "Fortnite" und den Erfolg des Epic Games Store erst mögliche gemacht hätten, so Bleszinski,