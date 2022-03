"Unaufgeregt", "authentisch", "persönlich": Auf Twitter überschlugen sich die Lobeshymnen für Marietta Slomka, nachdem die "heute journal"-Moderatorin aushilfsweise "maybrit illner" präsentierte. Die Stamm-Moderatorin kam bei den Vergleichen weniger gut weg.

Das zweite Mal in Folge "maybrit illner" ohne Maybrit Illner - das zweite Mal eine überzeugende Vertretung. Die Moderatorin der nach ihr benannten Talkshow musste am Donnerstag erneut aufgrund einer Corona-Infektion passen. Bereits vergangene Woche wurde Ersatz-Gastgeber Theo Koll für seinen unaufgeregten Stil im Netz gefeiert, auf Twitter wurde gar gefordert, er solle die Sendung komplett übernehmen. Nun leitete Marietta Slomka die Diskussion zum Thema Ukraine-Krieg - und wieder zeigt sich das Publikum begeistert.

Im Netz war man voll des Lobes über die "heute journal"-Moderatorin in ungewohnter Rolle. "Gebt Slomka eine eigene Show", wurde etwa auf Twitter gefordert - mehrfach. "Das könnte ein lang ersehnter Leuchtturm für #Qualitätsjournalismus werden." Der unaufgeregte, aber dennoch klare Moderationsstil Marietta Slomkas kam sehr gut an: "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich im Fernsehen das letzte Mal eine so authentische, persönliche Moderation gesehen habe", wurde getwittert.

Ein anderer User erklärte, Slomka würde aus "maybrit illner" keine Unterhaltungsshow machen, "sondern ein ernsthaftes Gespräch unter ernsthaften Menschen. Gut. Hervorragend. Ausgezeichnet". Ein anderer traute - natürlich auf spöttische Weise - seinen Augen kaum: "Eine dt. Talkshow mit hohem Informationswert und gut moderiert. Man muss das aufschreiben, sonst glaubt einem das keiner."

Die Vergleiche zu Illner sind unausweichlich

Natürlich lag auch der Vergleich mit der Stamm-Moderatorin sowie Theo Koll nahe. Folgt man der Bewertung der Twitter-User braucht Marietta Slomka diesen nicht zu scheuen. Im Gegenteil: "Theo Koll war letzte Woche schon sehr gut. Marietta #Slomka toppt das noch einmal", war die Meinung eines Zuschauers. Sein Vorschlag: Koll und Slomka könnten die Sendung im wöchentlichen Wechsel übernehmen. Ein Twitter-Nutzer fasste die Meinung vieler salopp und für Maybrit Illner wenig schmeichelhaft zusammen: "Slomka ist die bessere Illner".

Aus dem Off wurde die Sendung - selbstredend ausnahmsweise - bereits als "Marietta Slomka" angekündigt. Zu Gast waren Alexander Rodnyanski, der Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, CDU-Politiker Norbert Röttgen, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley (SPD), EU-Sicherheitsexpertin Florence Gaub und Constanze Stelzenmüller von der Denkfabrik Brookings Institution in Washington, D.C..

Kommende Woche wird wohl Maybrit Illner ihren angestammten Platz einnehmen. "Wir gehen davon aus, dass sie dann endlich negativ ist", leitete Marietta Slomka ihre Sendung ein.

Theo Koll war letzte Woche schon sehr gut. Marietta #Slomka toppt das noch einmal. Sehr gute Gesprächsführung und keine permanenten Unterbrechungen.

Empfehlung: Beide übernehmen die Sendung im wöchentlichen Wechsel.#illner — T. Geller 🇺🇦 (@Cologne2014) March 24, 2022

Eine dt. Talkshow mit hohem Informationswert und gut moderiert. Man muss das aufschreiben, sonst glaubt einem das keiner. #slomka #illner — Holger Hinz #StandWithUkraine (@holgereluard) March 24, 2022

#slomka moderiert für #illner



Es ist so ANGENEHM (abgesehen von dem schrecklichen Thema).



Man kann zuhören und folgen, ohne permanent von unterbrechenden, nervigen ModeratorInnen genervt sein zu müssen und wütend abzuschalten.

Bitte gebt Marietta Slomka eine Talkshow! #zdf — CTina🌻☮️😷 (@AChris_Tina) March 24, 2022