Jadas 18. Geburtstag sollte eigentlich ein rauschendes Fest werden, auf das sich die Tochter von "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Danni Büchner schon lange gefreut hat. Doch plötzlich hängt der Haussegen schief, und die Feierlaune sinkt in den Keller ...

Am Tag vor Jada Karabas' großer Geburtstagsfeier mit DJ und Barkeeper laufen die Party-Vorbereitungen auf Hochtouren. Nur auf eins könnte sie verzichten: "Wir haben die blöde Tradition, dass wenn man 18 wird, immer Eier auf den Kopf bekommt." Den ganzen Tag beäugt sie ihre Geschwister Joelina und Volkan und wartet geradezu auf die Attacke. Doch vorerst passiert: nichts.

Danni Büchner muss sich erst an den Gedanken gewöhnen, ihre drei erwachsenen Kinder los zu lassen, wie sie in der aktuellen "Goodbye Deutschland"-Ausgabe vor VOX-Kameras kundtut. Eins nach dem anderen wird das Nest verlassen: "Ich werde große Probleme damit haben, wenn der erste tatsächlich auszieht."

Das kann mit Jadas anstehendem Jurastudium schneller passieren, als Danni lieb ist. Sie erinnert sich an früher: "Ich habe meine Ausbildung gemacht, bin mit 19 ausgezogen, ich dachte, ich wäre die große Heldin. Leute, ich habe das Ding voll an die Wand gefahren. Ich war in einer WG und bin nach zwei Monaten wieder nach Hause zurück."

Schwieriger Tag für Geburtstagskind Jada: "Versuche, das Beste daraus zu machen"

Mit ihren 18 Jahren hat Jada schon einiges durchgemacht: Mit fünf stirbt ihr Vater, mit elf wandert sie mit der Familie nach Mallorca aus, mit 14 stirbt auch noch ihr Stiefvater, Jens Büchner. "Morgen ist einfach ein Tag für mich selber, um das zu feiern, was ich bis jetzt alles geschafft habe", erinnert sich Jada an Joelinas 18. Geburtstag vor fünf Jahren. Da war Jens noch dabei: "Deswegen ist es heute schon ein bisschen schwierig, aber ich versuche, das Beste daraus zu machen."

Beim Ausräumen der Einkäufe bekommt Jada dann doch noch ihr Ei ab. "Damit nahm das Drama seinen Lauf", rollt Danni mit den Augen. "Du hast mir voll wehgetan", bricht Jada in Tränen aus. Danni rechtfertig sich: "Ich wollte das nicht so doll auf den Kopf hauen. Ich wollte nur, dass es schnell geht." Dann beginnt es zu regnen - gar nicht gut für die Open-Air-Party. Einen Plan B hat Danni nicht: "Ich kann die auch nicht alle ins Haus lassen. Das sind alles Jugendliche, nachher kotzen die mein Klo voll."

Danni Büchner versteht zickige Tochter: "Eigentlich ist sie mein Ebenbild"

Dass die Deko noch nicht steht und nicht genügend Batterien für die Lichterketten im Haus sind, nervt Jada: "Das Ganze planen wir aber nicht erst seit einer Woche." Der Tonfall passt Danni gar nicht, es kommt zum Streit. Dass ihre Mutter ihr Undankbarkeit vorwirft, versteht Jada nicht: "Warum seht ihr nur das Böse?" Wütend rennt sie auf die Toilette: "Ich habe da keinen Bock mehr drauf!" Danni rennt hinterher: "Stopp!" Joelina steht derweil verwundert in der Küche: "Ich verstehe gar nichts gerade."

Auf die miese Stimmung hat Volkan auch keine Lust mehr: "Ich glaube, ich haue heute Abend ab." Danni zischt: "Du wirst das Haus heute nicht verlassen!" Jada beschwert sich, dass Bruder und Mutter ihr die Freude auf die Party vermiesen: "Ich finde das einfach nicht fair!" Sie meint: "Jeder hat mal schlechte Laune, aber trotzdem können die mir das ja mal gönnen." Dass Jada so zickig reagiert, kann Danni gut nachvollziehen: "Eigentlich ist sie mein Ebenbild."

"Sobald es nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt, wird sie zu einer Diva"

Das Drama geht in den letzten Akt: Zwei Stunden vor Partybeginn regnet es in Strömen. Danni entscheidet: "Wir müssen das jetzt hier drin machen." Dabei hat Jada mit Lichterketten und Ballons den Garten geschmückt und will den DJ draußen haben: "Wir bezahlen viel für ihn, da kann er auch rauskommen!" Danni versucht, ihrer Tochter begreiflich zu machen: "Weißt du, wie gefährlich das ist, wenn die ihre Stecker überall reinmachen, und es regnet?"

Jada sieht das Schicksal gegen sich gerichtet: "Jedes Mal mit unserem Scheiß-Unglück. Das liegt bei uns in der Familie." Danni zuckt mit den Schultern: "Sobald es nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt, wird sie zu einer Diva, dann wird sie zickig, dann wird sie launisch. Dann wird sie eine Drama Queen, fängt an zu weinen." Dann wird die Party doch noch ein voller Erfolg, und die Wogen sind wieder geglättet.