Egal, ob beim Wandern, beim Schwimmen oder einfach nur beim Sonnenbaden: Nahezu überall lauern große wie kleine Tiere, deren Bisse ernsthafte Gesundheitsrisiken darstellen. Die Doku-Serie "Hilfe, ich wurde gebissen" auf National Geographic WILD zeigt, welche Schutzmaßnahmen helfen.

Der moderne Mensch gilt derzeit als die wohl größte Bedrohung der Erde: Bereits in der Vergangenheit wurden "dank" des Homo sapiens unzählige Tierarten ausgerottet, Wälder gerodet und das Weltklima in eine lebensbedrohliche Schieflage gekippt. Doch in der freien, wilden Natur kann auch der Homo sapiens schnell zum gejagten Opfer großer wie kleiner Tiere werden. Die neue Doku-Serie "Hilfe, ich wurde gebissen" berichtet von derart schicksalshaften Begegnungen zu Land und zu Wasser. Die zwölf Episoden der ersten Staffel sind ab Freitag, 1. April, wöchentlich um 21 Uhr auf National Geographic WILD zu sehen. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung ist das Format zudem über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV abrufbar.

Ob im Dschungel in Costa Rica oder beim Wandern in Kalifornien: In jeder Folge widmet sich das Format Begegnungen zwischen Mensch und Tier, die für den Menschen oft im Krankenhaus enden: So hätte der Fernsehproduzent Steve Rankin nach einem Biss der Terciopelo-Lanzenotter fast sein Bein verloren. Die ehemalige Marine-Soldatin Anne Hjelle wiederum wurde im Orange County von einem Berglöwen angegriffen. Eine Fotogruppe in Ostafrika überlebt nur um Haaresbreite den Angriff eines der gefährlichsten Raubtiere des Kontinents. Doch auch die Begegnungen mit Insekten oder bestimmten Meeresbewohnern drohen in einigen Fällen tödlich zu enden.

Die von Schauspielerinnen und Schauspielern nachgestellten Szenen werden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eingeordnet und kommentiert. Die zentralen Fragen sind dabei: Wie kann es zu derartigen Angriffen kommen? Wie können wir uns davor schützen? Und: Konnten sich alle gezeigten Opfer aus der Gefahrensituation befreien?