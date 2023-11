Mithilfe von Regisseur Peter Jackson und Künstlicher Intelligenz entstand ein neuer Song der legendären Beatles. Während "Now And Then" allerorts gefeiert wird, denkt Jackson über weitere potenzielle Stücke der Liverpooler Band nach. Im Demo-Archiv schlummere noch einiges Material.

Mehr als 50 Jahre nach Auflösung der Beatles erschien kürzlich ein neuer Song der legendären Liverpooler - zusammengebastelt aus von Peter Jackson entdecktem und von Künstlicher Intelligenz fertig geschriebenem Demo-Material. Prompt wurde der am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Song "Now and Then" mit der Stimme von John Lennon ein Hit. In den britischen Single-Charts klettert das Stück stetig nach oben, wie "The Guardian" berichtet. Auch deshalb, weil es wohl der wirklich finale Song der Beatles ist. An dieser Gewissheit zweifelte nun Peter Jackson persönlich - und macht den Fans Hoffnung auf weitere Stücke.

Der Filmemacher deutete an, dass in Zukunft noch mehr neue Musik der Beatles zu hören sein könnte. Jackson enthüllte, dass das von ihm gesichtete Archivmaterial während der Produktion von "Get Back", seiner achtstündigen Dokumentarserie über die Entstehung des gleichnamigen Albums der Beatles, potenziell noch weitere Musikstücke bergen könnte. Der Regisseur habe insgesamt 60 Stunden Filmmaterial und 150 Stunden Tonmaterial gesichtet, um die Serie zu drehen.

"Wir können eine Performance von 'Get Back' nehmen, John und George trennen und dann Paul und Ringo einen Refrain oder Harmonien hinzufügen lassen", erklärte der "Herr der Ringe"-Regisseur im Interview mit der "Sunday Times". "Es könnte ein anständiger Song dabei herauskommen, aber ich habe mich mit Paul noch nicht darüber unterhalten. Das sei zwar Fanboy-Kram, aber durchaus denkbar.

"Ist das etwas, was wir nicht tun sollten?"

In einem vergangene Woche veröffentlichten Making-of-Video der "Beatles", das einen Einblick in die Produktion von "Now and Then" gibt, äußerte McCartney jedoch seine Zweifel, was vergleichbare Ideen anbelangt. Es gehe ihm um Respekt vor dem unvollendeten Werk des verstorbenen Songwriters. "Ist das etwas, was wir nicht tun sollten?", fragte McCartney und ist sich sicher: "Sagen wir, ich hätte die Möglichkeit, John zu fragen: 'Hey John, möchtest du, dass wir diesen letzten Song von dir fertigstellen? Ich sage dir, ich weiß, dass die Antwort 'Ja!' gewesen wäre."

"Now and Then" basiert auf einer Aufnahme, die John Lennon kurz vor seiner Ermordung im Jahr 1980 gemacht hatte. Anschließend wurde die KI-Technologie, die Jackson in seinem Dokumentarfilm "The Beatles: Get Back" verwendete, eingesetzt, um die Stimmen in den Archivaufnahmen zu säubern und zu trennen.