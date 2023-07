Naomi Watts plaudert aus dem Nähkästchen: Sie habe anfangs sehr unter der frühen Menopause im Alter von 36 Jahren gelitten. Es sei keine leichte Zeit gewesen, erklärte sie in einem Interview.

Naomi Watts scheint ihren zweiten Frühling zu erleben: Nach sechs Jahren Beziehung heiratete sie im Juni im Alter von 54 Jahren Billy Crudup (54). In einem Interview mit dem Magazin "Hello!" spricht die britisch-australische Schauspielerin nun über eine schwere Zeit: Sie kam bereits mit 36 in die Wechseljahre. "In einem so jungen Alter in die Menopause zu kommen, war nicht einfach, vor allem in einer Zeit, in der es so wenig Informationen darüber gab", erinnert sie sich. "Stimmungsschwankungen, Nachtschweiß und Migräne ... ich hatte das Gefühl, außer Kontrolle zu geraten", erzählt Watts ganz frei. Sie hätten Stimmen in ihrem Hinterkopf gequält, die sie erinnerten, "wie alte Frauen aufs Abstellgleis geschickt werden".

Warum sie gerade jetzt darüber spricht? Sie wollte den Teufelskreis durchbrechen, dessen Teil sie war. "Es ist mir ein großes Anliegen, die Menschen zu sensibilisieren und zu ehrlicheren Gesprächen anzuregen." Heute ist sie überzeugt, "dass mir der Übergang leichter gefallen wäre, wenn die Wechseljahre nicht so ein Tabu gewesen wären, als ich zum ersten Mal Symptome verspürte". Nichtsdestotrotz habe ihr diese frühe hormonelle Umstellung zu einem neuen Lebensgefühl verholfen: "Diese Reise führte mich zu einem tieferen Verständnis meiner selbst und am Ende fühlte ich mich authentischer", sagte sie. "In der Selbsterkenntnis lag eine Menge Freiheit."

Sie blicke voller Zuversicht in die Zukunft, die auch Hollywood für ältere Frauen bereithält. Während Frauen früher bereits im Alter von 40 Jahren in den Ruhestand gezwungen worden seien, manifestiere sich "zunehmend die Erkenntnis durch, dass Frauengeschichten nicht in einem bestimmten Alter enden". Sie sei sehr stolz darauf, noch immer zu arbeiten, wie sie "Hello!" gegenüber betont.

Naomi Watts wünscht sich "angemessene Darstellung" für das Thema Menopause

Trotz aller Aufklärung müsse sich noch einiges ändern. Sie wünsche sich künftig eine "angemessene" Darstellung des Themas Wechseljahre im Film. "Sie können einen erheblichen Teil des Lebens einer Frau in Anspruch nehmen - bei manchen Menschen kann das über ein Jahrzehnt dauern. Warum lohnt es sich nicht, darüber Geschichten zu schreiben?", fragt Watts. Ihrer Meinung nach sei eine Frauengeschichte in jeder Phase interessant. Das alles betreffe nicht nur den Job, sondern auch das Privatleben.

Watts erklärt, wie wichtig es auch im familiären Umkreis und in einer Partnerschaft ist, offen über das Thema zu sprechen: "Der wertvollste Schritt für jede Beziehung, Partnerschaft, am Arbeitsplatz oder in der Familie besteht darin, einfach offen und ehrlich über das zu sprechen, was man durchmacht. Meistens gibt das den Menschen die Chance, einfühlsam zu sein und zu wissen, wie sie reagieren sollen", beteuert die "Tage am Strand"-Darstellerin.