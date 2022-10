Eine neue Faktencheck-Allianz sagt Desinformation im Netz künftig den Kampf an: Das German-Austrian Digital Media Observatory, kurz GADMO, startet Anfang November.

Das Problem ist mittlerweile altbekannt: Seit Jahren schüren Fake News Verschwörungstheorien, beeinflussen Wahlen und politische Debatten. In Deutschland und Österreich will nun eine Allianz aus Faktencheck-Teams und Forschung falschen Informationen im Netz mit geballter Kraft entgegentreten. GADMO (German-Austrian Digital Media Observatory) lautet der Name des Projekts, das am 1. November starten soll und sich die "koordinierte Bekämpfung von Falschbehauptungen und Desinformations-Kampagnen im Internet" zur Aufgabe gemacht hat.

Das von der EU-Kommission geförderte Projekt besteht aus Expertinnen und Experten der Deutschen Presse-Agentur (dpa), der Agence France Press (AFP), der Austria Presse Agentur (APA) und dem unabhängigen Recherche-Netzwerk Correctiv. Ergänzt wird die Allianz durch Forschende der Technischen Universität Dortmund und des AIT Austrian Institute Of Technology.

GADMO ist Teil eines europaweiten Netzwerks

"Desinformation, Propaganda und Lügen sind unsere größten Gegner im Kampf um eine aufgeklärte Gesellschaft", beschreibt Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung, die neu gegründete Allianz. "Gemeinsam erreichen wir viel. Im GADMO-Projekt arbeiten Praxis und Forschung über Landesgrenzen hinweg Hand in Hand."

GADMO wird Teil von EDMO (European Digital Media Observatorys) sein, einem europaweiten Netzwerk, das bereits 2020 ins Leben gerufen wurde und bislang aus acht regionalen Zentren bestand. Ziel von EDMO ist es, "über eine gemeinsame Online-Plattform europaweit zusammenarbeiten und gemeinsam zu recherchieren", um Desinformationen auch über Landesgrenzen hinweg aufzudecken.