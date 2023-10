Zwölf Jahre lang stand Claudia Schmutzler als "SOKO Wismar"-Kommissarin vor der Kamera. Nun ist die 56-Jährige in einer Episodenrolle im Schwesternformat "SOKO Leipzig" zu sehen - als Poledance-Trainerin. Um einen Zufall handelt es sich dabei nicht.

Sie war Wolfgang Stumphs Tochter in den "Go Trabi Go"-Kinokomödien, spielte sechs Jahre die Protagonistin der 90er-Jahre-Arzt-Serie "Für alle Fälle Stefanie", verkörperte danach über 280 Folgen lang Kommissarin Katrin Börensen in "SOKO Wismar" und war ein Jahr Hauptdarstellerin der Telenovela "Rote Rosen".

Von deutlich kürzerer Dauer ist nun Claudia Schmutzlers Engagement bei "SOKO Leipzig": Im neuen Film "Ich sehe dich", den das ZDF am Freitag, 13. Oktober, 21.15 Uhr, zeigt, übernimmt die 56-Jährige eine Episodenrolle. Die Wahl-Berlinerin spielt Doro Sänger, eine Poledance-Trainerin, die von einem Stalker verfolgt wird.

Dass es sich bei Schmutzlers neuer Figur um eine Poledance-Trainerin handelt, ist kein Zufall: "Zu meinem 50. Geburtstag habe ich von dem Team von 'SOKO Wismar' einen Gutschein über drei Stunden Poledance geschenkt bekommen", erzählt Schmutzler im "Bild"-Interview. Den Gutschein habe sie tatsächlich eingelöst, ihr neues Hobby aufgrund einer Borreliose-Erkrankung jedoch nach kurzer Zeit wieder abgebrochen.

Claudia Schmutzler: "Mit Poledance kann man wieder Dinge in sich entdecken"

"Bis ich im März letzten Jahres beschloss, etwas zu verändern", verrät die gebürtige Dresdnerin: "Ich war mit mir nicht mehr zufrieden. Ich hatte das Gefühl, das Alter greift nach mir und war mir selbst zu träge geworden, brauchte eine Herausforderung. So bin ich losgegangen und habe einen Vertrag im Poledance-Studio abgeschlossen."

Mittlerweile trainiere Schmutzler mehrmals die Woche an der Stange - voller Begeisterung. "Mit Poledance kann man wieder Dinge in sich entdecken, zum Beispiel, dass du geradestehst, dass dich verbiegen kannst, dass du lächeln kannst, dass du ohne Scham deine Sexiness zur Schau stellen kannst und sagst: bis hierher und stopp!", erklärt sie.

Ab März 2024 will die Schauspielerin mehrtägige Seminare für Frauen anbieten, die sich in einer Lebenskrise befinden. Teil des Kurses soll auch sein, ins Poledance-Studio zu gehen und sich selbst an der Pole-Stange auszuprobieren.