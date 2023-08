Als Luxus-Immobilienmakler hat man es auch nicht leicht - mit dieser fragwürdigen Botschaft will VOX Zuschauer für seine neue Reality-Show "Der Mallorca Makler" mit Marcel Remus begeistern. Der 36-Jährige muss sich in Folge eins mit bösen Geistern und dem jungen Lover seiner Mutter herumplagen.

"Holá Holá!", stellt sich Marcel Remus vor. Fernsehzuschauer könnten den 36-Jährigen von "mieten kaufen wohnen" (lief bis 2014 bei VOX) kennen. Jetzt bekommt der Makler, der gern die Nähe der Reichen und Schönen sucht, seine eigene Sendung: "Der Mallorca Makler - Marcel Remus & sein Immobilien-Team" (dienstags, 22.15 Uhr, VOX).

Sein neuestes Ziel: Luxusimmobilien auf Mallorca an kaufkräftige Amerikaner vermitteln. "Es gibt Direktflüge von Mallorca in die USA" freut sich Remus. Wäre doch gelacht, wenn es auf der liebsten Ferieninsel der Deutschen nicht noch Platz gäbe für ein paar schwerreiche Amis.

"Der Mallorca-Makler": Bruce Darnell und Mama Silke sind auch mit an Bord

In Folge eins kokettiert Remus offen damit, dass er schon seit Jahren fett im Geschäft sei, "dabei bin ich gar kein gelernter Makler". 2006 wanderte Familie Remus nach Mallorca aus. Drei Jahre später gründete der Fremdsprachenkorrespondent nach einem Fernstudium "International Business and Marketing" seine eigene Immobilienfirma. "Im vergangenen Jahr habe ich sage und schreibe Immobilien im Wert von 134 Millionen Euro verkauft", prahlt er.

Doch so ganz traut VOX seiner Strahlkraft wohl nicht, denn der Sender stellt ihm gleich ein ganzes "Dreamteam" zur Seite: Bruce Darnell, Choreograf, Model und Ex-Juror von "Germany's next Topmodel" (ProSieben) und "Das Supertalent" (RTL), darf seine Expertise als Inneneinrichtungsexperte beisteuern. Ira Wolff firmiert unter "Geisterheilerin und spirituelles Medium" und kann angeblich Häuser von negativen Schwingungen befreien. Aus den USA hat man "Selling Sunset"-Star Davina Potratz angeflogen, die gute Kontakte mitbringt. Und Mama Silke ist auch mit an Bord.

Marcel Remus ist skeptisch: Freund der Mutter ist 23 Jahre jünger

Die 57-Jährige sorgt in der Startfolge direkt für eine Verstimmung bei dem Makler. Denn: Sie lädt ihren Freund ungefragt zum Business Lunch ein. Der steht bei Marcel Remus unter argwöhnischer Beobachtung, seit er seine Mutter vor zwei Jahren auf Social Media kennenlernte.

Das Problem: Dennis ist erst 34 Jahre alt, von Silke Remus trennen ihn 23 Jahre. "Die erste Frage, wenn ein neuer Mann in das Leben deiner Mutter kommt, der jünger ist als ich selbst: Was will der? Will der auch berühmt werden? Will der nachher auch Immobilien verkaufen?", ist Remus skeptisch. Dennis hingegen schwärmt: " Es war Liebe auf den ersten Blick!" Die Stimmung zwischen den beiden fast gleichaltrigen Männern: deutlich unterkühlt.

Es fröstelt auch anderswo, genauer: in einer alten Finca, die Marcel Remus für viel Geld verkaufen will. Das Problem: Die Kundin hat "negative Energien" bei der Besichtigung festgestellt. Wie gut, dass der Makler ein "Medium" im Team hat, dass sich auf "Clearing-Zeremonien" spezialisiert hat. Ira Wolff (Kennzeichen: pink gefärbter Minipudel im Arm) tritt selbst auf wie eine Luxus-Lady im Chanel-Kostüm und Rolls Royce. Gemeinsam mit Silke Remus will sie die Finca von Geistern befreien.

Gänsehaut beim Geister-Clearing

"Ich bekomme hier direkt Gänsehaut", sagt Wolff, kaum dass sie das Grundstück betreten hat. Auch ein unangenehmer Juckreiz befällt sie. "Ich sehe ein Mädchen, sie kratzt sich", erklärt Wolff. Silke Remus ist skeptisch: "Ich habe nichts gespürt", entgegnet sie. Wolff sieht da schon vor ihrem inneren Auge ein an Masern erkranktes Mädchen leiden und schlussfolgert: "Ich glaube, das hier ist der Ort, an den sie früher die kranken Kinder gebracht haben". Da gruselt es auch Silke Remus.

Kein Problem, erklärt Wolff, man mache jetzt ein "stilles Clearing" und fokussiere sich "für eine Minute" auf dieses Kind und erkläre ihm in eigenen Worten, dass es gesund sei und nach Hause gehen könne. Silke Remus wirkt panisch: "Ich erkläre ihr das?", fragt sie. Ira Wolff: "Still! Du bewegst nicht die Lippen, nur in Gedanken."

Mit hoch erhobener Hand und geschlossenen Augen führt Wolff ihre "Reinigung" durch. Silke Remus meint plötzlich, eine "Kälte" zu spüren und eine Mutter zu sehen, die ihr Kind mit offenen Armen empfängt: "Das ist so ergreifend gewesen!", bekundet sie danach wie vom Donner gerührt. "Medium" Ira Wolff lächelt zufrieden: "Sie ist weg."

Geheim bleibt unterdessen, wie viel Honorar sie für ihre Dienste verlangt. Die beiden Frauen feiern den gelungenen Businesstermin erst einmal mit einem Glas Champagner. Man hat es ja schließlich nicht leicht.