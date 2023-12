"A Haunting in Venice", "The Mandalorian - Staffel 1" und "Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Zum dritten Mal schlüpft Oscar-Preisträger Kenneth Branagh in "A Haunting in Venice" in die Rolle des Meisterdetektivs Hercule Poirot. Nachdem seine ersten beiden Verfilmungen nach Agatha Christie ("Mord im Orient Express" und "Tod auf dem Nil") mit großem Star-Aufgebot und grandiosen Kulissen echte Hochglanz-Produktionen waren, wagte sich der britische Regisseur und Hauptdarsteller diesmal an die Adaption einer weniger bekannten Geschichte der Kultautorin. Die Vorlage für "A Haunting in Venice" liefert mit "Die Schneewittchen-Party" (Originaltitel: "Hallowe'en Party") Agatha Christies 60. Kriminalroman. Und schnell wird klar, dass Branagh mit seinem neuen Poirot-Abenteuer neue Wege einschlägt - nicht nur für seinen umtriebigen Ermittler. Der Film erscheint nun ebenso wie der Animationsspaß "Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm" auf DVD und Blu-ray. Die erste Staffel der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" erscheint zudem in einer limitierten Blu-ray-Edition in 4K-Qualität.

"A Haunting in Venice" (VÖ: 15. Dezember)

Im Venedig der Nachkriegszeit verlebt Hercule Poirot ( Kenneth Branagh) seinen "Ruhestand", bis ihn seine Kollegin Ariadne ( Tina Fey) um Unterstützung bittet: Der geniale Detektiv soll helfen, das angebliche Medium Mrs. Reynolds ( Michelle Yeoh) als Betrügerin zu überführen. Am Abend von Allerheiligen nimmt Poirot an einer Séance teil. Dabei ereignen sich in der Tat einige Dinge, die sich nur schwerlich mit Logik erklären lassen. Dass ein Geist einen Mord begehen kann, will Poirot allerdings nicht glauben. Als es im Verlauf der Nacht zu einem Todesfall kommt, isoliert Poirot die Teilnehmer der "Geisterbeschwörung" vor Ort und macht sich an die Arbeit. Nicht nur die anderen Gäste der Séance erscheinen im Verlauf der Nacht immer unheimlicher. Je länger Poirot nachforscht, desto öfter wird er mit Vorkommnissen konfrontiert, die ihn zeitweilig an seinem eigenen Verstand zweifeln lassen ... Während die ersten beiden Agatha-Christie-Verfilmungen von Kenneth Branagh mit großen Stars, luxuriösen Kulissen und Kostümen beeindruckten, kommt "A Haunting in Venice" zum Teil wie ein zurückgenommenes Kammerspiel daher.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2023, Regie: Kenneth Branagh, Laufzeit: 99 Minuten

"The Mandalorian - Staffel 1" (VÖ: 15. Dezember)

Klar, es geht zu Welten, die man aus den bislang elf "Star Wars"-Kinofilmen schon kennt. Auch sonst spielt die erste Staffel von "The Mandalorian" (zwei Staffeln bei Disney+) in einem sehr vertrauten Universum. Doch der Sternenkrieg, er ist hier denkbar weit weg. Vielmehr erinnert die Serie an einen Western: Es geht um den Kopfgeldjäger Din Djarin (Pedro Pascal, "Game of Thrones"), einen Mandalorianer, einen Angehörigen eines Geheimkults also, der auf dem Planeten Mandalor seine Wurzeln hat. Er wird im Auftrag eines namenlosen Fieslings (gespielt von der deutschen Regielegende Werner Herzog) zu einem unwirtlichen Planeten geschickt, um ihm eine ebenfalls namenlose Kreatur zu bringen. Bei der "Beute" handelt es sich um ein Baby von jener schrumpligen, langohrigen Rasse, zu der auch Meister Yoda gehörte. Und weil der kleine graue Geselle nicht nur niedliche Glubschaugen hat, sondern ihm auch dank seiner magischen Fähigkeiten das Leben rettet, schlägt sich der Mandalorianer auf seine Seite - und wird vom Jäger zum Gejagten. All das ist allerdings kaum mehr als eine Rahmenhandlung, um die einzelnen, bisweilen auch stilistisch sehr unterschiedlichen Episoden miteinander zu verbinden.

Preis Blu-ray: circa 60 Euro

US, 2019, Regie: Dave Filoni u.a., Laufzeit: 286 Minuten

"Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm" (VÖ: 14. Dezember)

"Paw Patrol" gehört seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Franchise-Serien der Welt. Brotzeitdosen, Schlafanzüge, Bettwäsche, Plüschtiere und natürlich die TV-Produktionen: Kaum jemand mit kleinen Kindern kommt an diesen Vierbeinern vorbei. Wer so überhaupt keine Ahnung hat, worum es geht: Die "Paw Patrol" ist eine Einsatztruppe mit verschiedenen Hunden, die alle über spezielle Fähigkeiten verfügen und - unter Anleitung eines zehnjährigen Jungen - meist damit beschäftigt sind, Menschen in Abenteuerstadt aus der Patsche zu helfen. In "Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm" wird alles noch spektakulärer. Ein Meteorit schlägt in Abenteuerstadt ein. Das ist erst einmal eine coole Sache, denn die Hunde Chase, Marshall, Skye, Rocky und Co. haben jetzt Superkräfte, mit denen sie den Menschen noch besser helfen können. Aber auch im "Paw Patrol"-Universum gilt: keine Superhelden ohne Superschurken. Bürgermeister Besserwisser, der gemeine Gegenspieler der pfotenstarken Einsatztruppe, ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und schließt sich mit einer verrückten Wissenschaftlerin zusammen, um den "Mighty Pups" ihre Superkräfte zu stehlen.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2023, Regie: Cal Brunker, Laufzeit: 84 Minuten