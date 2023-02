Erst vor einer Woche erschienen und schon ein großer Mod auf dem Weg? Einem bekannten Modder-Team ist es gelungen, das Solo-Zauberspiel "Hogwarts Legacy" mehrspielertauglich zu machen. Noch handelt es sich nur um einen Prototyp.

Kleinere Bugs und gelegentliche Abstürze der PC-Version von "Hogwarts Legacy" bremsen die Begeisterung der Community nicht aus, wie die Bewertungen auf Steam beweisen. Auch die Kontroverse um die vermeintliche Transphobie der "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling verhindert den Siegeszug der digitalen Zauberschule nicht - zumal die Spieleschmiede Avalanche Software betont, dass ihr Spiel für alle gedacht sei, welche das "Harry Potter"-Universum feiern.

Was das Gameplay angeht allerdings, kommen lediglich Fans von Solospieler-Kampagnen auf ihre Kosten. Denn ein Mehrspieler-Modus ist bei "Hogwarts Legacy" nicht geplant gewesen, zumindest nicht von den Machern. Denn während Avalanche auf die Story als Singleplayer-Erlebnis setzt und die offene Spielwelt mit NPCs bevölkert, haben Modder eigenwillige Pläne. Das in der Szene bekannte Together Team arbeitet an einer Mehrspieleroption namens "Hogwarp", ein funktionstüchtiger Prototyp ist bereits im Einsatz.

"Hogwarts Legacy" als Acht-Spieler-Koop?

In der aktuellen Testversion können zwei Spieler gleichzeitig im selben Kartenabschnitt unterwegs sein. Derzeit allerdings beschränkt sich das kooperative Element aufs Spazierengehen: Gemeinsame Aufgaben lösen können sie noch nicht. Das aber steht auf der To-Do-Liste der ambitionierten Modder. In einem "Test Build"-Video ist allerdings zu sehen, dass es noch zu Performance-Einbrüchen kommt. Der langfristige Plan der Modder: eine Koop-Variante von "Hogwarts Legacy" für bis zu acht Gamer, die als Gruppe zusammenarbeiten.

Auch wenn dies aktuell noch nicht möglich ist und die Realisierung in den Sternen steht, ist es bemerkenswert, wie ausgereift der Prototyp bereits so kurz nach dem Release des offiziellen PC-Spiels wirkt. Das liegt daran, dass das Together Team bereits an einem Mehrspieler-Element für "Stray" arbeitete, welches dieselbe Version der Unreal Engine (nämlich 4.27.2) nutzt wie das brandneue "Hogwarts Legacy". Deshalb können die Modder vorhandene Erfahrungen gewinnbringend nutzen. Zuvor machte sich das Team bereits einen Namen mit "Skyrim Together", einer Mehrspieler-Mod für Bethesdas RPG.

Derzeit können Spieler die Testversion nur nutzen, wenn sie das Together Team mit einer monatlichen Spende von mindestens zehn Euro auf Patreon unterstützen. Doch wer Geduld hat, spart Geld: Noch vor Ende Februar soll eine kostenlose Version für alle kommen. Was die Spieleschmiede Avalanche von den Plänen der Modder hält, ist derzeit noch nicht bekannt.