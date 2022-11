Seit einigen Tagen ist Donald Trump wieder zurück auf Twitter - auch, wenn der Ex-Präsident seinen jüngst freigegebenen Account bislang nicht genutzt hat. In Kürze könnte es neben Trump jedoch auch noch zahlreichen weiteren gesperrten Nutzern wieder möglich sein, auf ihr Profil zuzugreifen. Denn: Nach Trumps Freischaltung hat Elon Musk nun auch eine Umfrage über eine grundsätzliche Entsperrung suspendierter User gestartet.

"Sollte Twitter eine Generalamnestie für gesperrte Konten anbieten, vorausgesetzt, sie haben nicht gegen das Gesetz verstoßen oder unerhörtes Spam verbreitet?", heißt es in dem Beitrag, den der neue Twitter-Chef am Mittwoch postete. Die Online-Umfrage läuft hierzulande bis zum frühen Donnerstagabend.

Eigentlich hatte Musk nach dem Kauf des Netzwerks beteuert, über eine mögliche Freischaltung gesperrter Nutzerkonten erst dann entscheiden zu wollen, wenn ein "Rat zur Moderation von Inhalten" eingesetzt sei. Bereits vergangene Woche schien der Tesla-Chef seine Meinung jedoch geändert zu haben: Am Samstag ließ Musk darüber abstimmen, ob Trumps Nutzerkonto wieder freigegeben werden sollte, das nach der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 suspendiert wurde. Mehr als 15 Millionen Twitter-User stimmten ab; 51,8 Prozent befürworteten die Freigabe.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?