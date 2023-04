Die Actionkomödie "Ocean's Eleven" (2001) mit George Clooney und Julia Roberts in den Hauptrollen war ein voller Erfolg. Doch der Weg dorthin war steinig, wie der Schauspieler und Regisseur Steven Soderbergh nun im Rahmen eines Panels berichteten. Einige Hollywood-Größen lehnten Rollen in dem Film ab.

Mark Wahlberg und Johnny Depp haben eine Rolle im Heist-Actioner "Ocean's Eleven" (2001) abgesagt: George Clooney hat laut "The Hollywood Reporter" entsprechende Gerüchte im Rahmen eines "Ocean's Eleven"-Panels auf dem TCM Film Festival 2023 bestätigt. "Einige Leute haben Nein zu uns gesagt", ergänzte der oscarprämierte Regisseur Steven Soderbergh. Dabei war der Filmemacher damals sehr gefragt, wie sich Clooney erinnerte: "Die Leute wollten wirklich mit Steven arbeiten." Soderbergh hatte zuvor mit "Erin Brockovich" (2000) und "Traffic" (2001) Publikums- und Kritikererfolge gelandet.

"Einige sehr berühmte Leute sagten uns, dass wir uns verpissen sollten", erinnerte sich Clooney. "Sie bereuen es jetzt." Ebenso wie er es bereue, "diesen verdammten Batman" gemacht zu haben, witzelte der 61-Jährige. Nachdem einige Hollywood-Größen Rollen in dem Film ausgeschlagen hatten, glänzte schließlich Matt Damon als ebenso ambitionierter wie tollpatschiger Linus an der Seite von Brad Pitt, Andy Garcia, Don Cheadle und Julia Roberts.

Prequel zu "Ocean's Eleven" ist in der Mache

Letztere ins Boot zu holen, sei laut Clooney ein "großer Gewinn" gewesen. Während seines Vortrages amüsierte er seine Fans mit einer Anekdote von damals: "Wir schickten Julia ein Drehbuch, und ich schrieb eine Notiz, in der stand: 'Ich habe gehört, dass du jetzt 20 Millionen Dollar für einen Film bekommst'", erinnerte er sich. "Und wir schickten ihr einen 20-Dollar-Schein. ... Es brachte sie zum Lachen."

Der Film ist eine Neuverfilmung des Films "Frankie und seine Spießgesellen" (1960) und schlug hohe Wellen. Es folgten die beiden Fortsetzungen "Ocean's Twelve" (2004) und "Ocean's Thirteen" (2007). 2018 machte sich Regisseur Gary Ross an das weibliche Spin-off "Ocean's 8" mit Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Sarah Paulson und Awkwafina in den Hauptrollen.

Laut "The Hollywood Reporter" soll an diesen Erfolg nun schon bald mit einem weiteren Prequel angeknüpft werden: Produzent Jay Roach ("Bombshell - Das Ende des Schweigens") arbeitet demnach an einem Projekt, das eine "Ocean's Eleven"-Geschichte in den 1960-er Jahren erzählen soll. Margot Robbie und Ryan Gosling sind Gerüchten zufolge heiße Anwärter auf die Hauptrollen. Über konkrete Handlungsstränge ist bislang noch nichts bekannt.