Nachdem im vergangenen Jahr eine Jury den deutschen ESC-Teilnehmer Jendrik auswählte, der mit seinem Song "I Don't Feel Hate" auf dem 25. und damit letzten Platz im Finale landete, dürfen in diesem Jahr wieder die TV-Zuschauer abstimmen. Am 4. März präsentiert Barbara Schöneberger "Germany 12 Points", den deutschen Vorentscheid zum "Eurovision Song Contest", bei dem sechs Acts auftreten werden, die der Sender jetzt in einer Pressekonferenz vorstellte.

Ins Rennen gehen Malik Harris, Sohn von Moderator und "Dschungelcamp"-Teilnehmer Ricky Harris, mit dem Titel "Rockstars", Felicia Lu, die bereits 2017 am Vorentscheid teilnahm, präsentiert "Anxiety" und Rapper Nico Suave singt mit seiner Band Team Liebe den Titel "Hallo Welt". Weitere Kandidaten sind Emily Roberts ("Soap"), die 2020 mit "In This Together" den Titelsong fürs Dschungelcamp lieferte, das Duo Maël & Jonas ("I Swear To God"), das 2020 bei "The Voice of Germany" Platz drei belegte und Eros Atomus ("Alive"), der vor vier Jahren das Finale der ProSieben-Castingshow erreichte.

Die Vorauswahl traf erneut eine Jury aus Musikexpertinnen und -experten der Radio-Popwellen der ARD, in der auch Alexandra Wolfslast, Chefin der deutschen ESC-Delegation, saß. Insgesamt gab es 944 Bewerbungen, aus denen die Jury nun die sechs Beiträge auswählte. Wer für Deutschland beim Eurovision Song Contest am 14. Mai in Turin antritt, entscheidet sich ab 28. Februar: Ab diesem Zeitpunkt kann auf den Websiten der neun ARD-Popwellen abgestimmt werden. Am Freitag, 4. März, übertragen alle dritten Programme der ARD um 20.15 Uhr die Sendung "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" live aus Berlin, bei dem dann auch die TV-Zuschauer den deutschen Beitrag per Voting bestimmen können.